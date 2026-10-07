As Adidas que estão na moda estão com mega desconto no Prime Day e ficam a 39€

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A moda do calçado está a mudar de direção. Os ténis volumosos e chamativos, que reinaram durante tanto tempo, dão agora lugar a modelos mais leves e discretos, de linhas simples e com um visual que não grita por atenção, mas que encaixa em qualquer look do dia a dia.

É neste contexto que as Adidas VL Court 3.0 ganham força. Trata-se de um modelo urbano e clássico, com uma silhueta fina, sola de borracha durável e exterior em camurça, pensado para quem valoriza conforto e um design intemporal. A cor verde, longe de ser exagerada, acrescenta personalidade sem comprometer a discrição.

A confiança que este modelo gera nos consumidores é clara, com 4,5 estrelas de média em mais de 15.400 avaliações. Mas a melhor notícia é o preço. O preço original é de 71,16€ e, na Amazon, as sapatilhas estão agora a 39,63€.

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Porque é que estão com este desconto e como aproveitar

Este preço é uma oferta exclusiva para membros Amazon Prime e faz parte da Festa de Ofertas Prime, que decorre apenas hoje e amanhã, dias 6 e 7 de outubro. Passado este período, o preço volta a subir.

Para aproveitar, basta ser membro Amazon Prime. A subscrição custa 4,99€ por mês (ou 49,90€ por ano), mas quem experimenta pela primeira vez tem direito a 30 dias grátis, o que chega para garantir este desconto sem qualquer custo.

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