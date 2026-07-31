Estes ténis Adidas fazem lembrar os Samba e custam bem menos (36 euros!)

Este artigo pode conter links afiliados*

São polarizados, há em várias cores e custam apenas 13 euros: estes óculos de sol da Hawkers continuam a ser os mais vendidos da Amazon

Não é comum ver este aspirador robot tão barato: está a 62 euros

Este aspirador Rowenta tornou se um dos favoritos de quem limpa a casa todos os dias

À primeira vista, seria fácil confundir estes ténis com os icónicos Adidas Samba. Mas tratam-se, na verdade, dos Adidas VL Court 3.0, no modelo feminino. Mantêm a silhueta intemporal, a sola de borracha em contraste e o acabamento em pele sintética que tornam os Samba tão reconhecíveis — só que aqui, o preço é bem diferente.

A diferença está mesmo no preço

Enquanto os Samba costumam rondar os 120 euros, estes ténis estão atualmente disponíveis por 36,54€, com uma poupança de 49% face aos 71,16€ habituais. Um preço que os torna uma alternativa bem mais acessível para quem gosta do visual clássico, sem querer gastar tanto.

Versáteis para o dia a dia

Fáceis de conjugar, estes ténis adaptam-se a diferentes estilos — de calças de ganga a vestidos, saias ou looks mais descontraídos. São uma escolha certeira para a meia-estação, quando se trocam as botas por opções mais leves sem abdicar de um visual cuidado. A palmilha garante conforto ao longo do dia, e a sola em borracha assegura boa aderência, seja nas rotinas diárias, em caminhadas informais ou em treinos ligeiros.

Um sucesso confirmado pelas avaliações

A popularidade do modelo reflete-se nos números: soma já 7.265 avaliações, com uma média de 4,5 estrelas. Muitos comentários destacam a relação qualidade-preço, o conforto e o design discreto que se mantém elegante ao longo do tempo.

Para quem procura um ténis clássico, confortável e por menos de 40 euros, estes Adidas VL Court 3.0 parecem reunir os argumentos certos.

Compre aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.