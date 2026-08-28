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Regresso à escola: o clássico da Adidas a pouco mais de 20 euros é a oportunidade da época
IOL
Há 22 min

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Há peças que sobrevivem às tendências porque simplesmente funcionam

Há peças que sobrevivem às tendências porque simplesmente funcionam. É o caso das sapatilhas brancas da Adidas, um daqueles clássicos que atravessam estações, combinam praticamente com tudo e fazem sentido tanto para um dia de escola como para o fim de semana.

Para o regresso às aulas, a adidas Advantage Base 2.0 aparece na Amazon com um preço particularmente difícil de ignorar: 23,87 €, na versão Cloud White/Cloud White/Green, quando o preço recomendado indicado é de 40,66 €. Uma redução de 41% que coloca um modelo de uma das marcas mais reconhecidas do desporto na casa dos vinte euros.

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Feitas para acompanhar os dias de escola

Não há aqui uma proposta excessivamente técnica ou orientada para a competição: é um modelo para acompanhar a rotina, desde as manhãs na escola até às atividades depois das aulas.

E há um detalhe que pesa na decisão de compra: a classificação de 4,7 em 5 estrelas, baseada em mais de 1.200 avaliações na Amazon, enquanto a própria plataforma indica que os clientes tendem a ficar com o produto.

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A oferta também aparece com várias opções de tamanho, desde o 21 até ao 35 , abrangendo diferentes fases da infância.

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