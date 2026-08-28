Regresso à escola: o clássico da Adidas a pouco mais de 20 euros é a oportunidade da época

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Há peças que sobrevivem às tendências porque simplesmente funcionam. É o caso das sapatilhas brancas da Adidas, um daqueles clássicos que atravessam estações, combinam praticamente com tudo e fazem sentido tanto para um dia de escola como para o fim de semana.

Para o regresso às aulas, a adidas Advantage Base 2.0 aparece na Amazon com um preço particularmente difícil de ignorar: 23,87 €, na versão Cloud White/Cloud White/Green, quando o preço recomendado indicado é de 40,66 €. Uma redução de 41% que coloca um modelo de uma das marcas mais reconhecidas do desporto na casa dos vinte euros.

Feitas para acompanhar os dias de escola

Não há aqui uma proposta excessivamente técnica ou orientada para a competição: é um modelo para acompanhar a rotina, desde as manhãs na escola até às atividades depois das aulas.

E há um detalhe que pesa na decisão de compra: a classificação de 4,7 em 5 estrelas, baseada em mais de 1.200 avaliações na Amazon, enquanto a própria plataforma indica que os clientes tendem a ficar com o produto.

A oferta também aparece com várias opções de tamanho, desde o 21 até ao 35 , abrangendo diferentes fases da infância.

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