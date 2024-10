Não são Samba, mas são parecidos. Os ténis Adidas mais vendidos da Amazon estão a um preço incrível

Acabe com os maus odores no frigorífico com a 'mamã zangada'

Este artigo pode conter links afiliados*

Usar sapatilhas é, sem dúvida, uma das opções mais práticas e versáteis quando se trata de calçado para o quotidiano. Além de confortáveis, são fáceis de combinar com praticamente qualquer peça de roupa, seja para um estilo mais casual ou para algo mais descontraído. Um dos modelos que tem gerado mais ‘hype’ nos últimos tempos é o clássico Adidas Samba. No entanto, enquanto este modelo continua a ser um ícone, encontrámos uma alternativa da mesma marca que tem muitas semelhanças com os Samba e com um preço incrível: apenas 50 euros.

Adidas VL Court 3.0

O modelo em questão é o Adidas VL Court 3.0, que, tal como os Samba, aposta num design simples e num estilo intemporal. Estas sapatilhas estão disponíveis em vários tamanhos, do 36 ao 44, com preços a partir de 50 euros para a versão em preto. Para quem prefere um toque de cor, a versão em azul custa 53 euros, enquanto a opção em branco está disponível por 54 euros, garantindo variedade para todos os gostos.

As adidas VL Court podem ser compradas aqui

Um modelo para todas as ocasiões

Estas sapatilhas combinam com tudo, desde vestidos a calças, tornando-se uma excelente escolha para quem quer um calçado que funcione em várias ocasiões. Apesar de serem aconselhadas a comprar um tamanho acima, a maioria dos compradores sublinha que, uma vez encontrado o tamanho certo, o conforto é garantido.

O que dizem os compradores?

As reviews sobre as Adidas VL Court 3.0 são bastante positivas. Uma das opiniões mais comuns é sobre o conforto do modelo: "São muito versáteis e extremamente confortáveis", comenta uma cliente da Amazon, que revela que até comprou um segundo par noutra cor. A entrega também é destacada, chegando no tempo previsto e em perfeitas condições, embaladas na caixa original. No entanto, há algumas observações a ter em conta: o tamanho da marca adidas pode ser um pouco pequeno, daí a recomendação de escolher um número acima. No geral, as críticas são extremamente favoráveis, com muitos a afirmar que é a melhor compra que já fizeram.

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.