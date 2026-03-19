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Esqueça os Samba: Estes são os ténis que as celebridades escolheram para esta primavera

Validada pelas referências de estilo internacionais, a silhueta clássica da biqueira em concha regressa para ser o calçado obrigatório da estação.
IOL
Há 3h e 18min

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Sapatilhas e ténis tendência na primavera de 2025
Sapatilhas e ténis tendência na primavera de 2025
Image by lookstudio on Freepik
Por 43 euros: estes ténis Adidas fazem lembrar o modelo Samba

Se houve um modelo da Adidas que dominou o calçado nos últimos anos, foram os Samba. No entanto, o mundo da moda acaba de mudar de rumo e o novo objeto de desejo é um velho conhecido que volta agora a reclamar o seu trono: os Adidas Superstar. Este design icónico, que nasceu nos campos de basquetebol nos anos 70 e foi adotado pela cultura hip-hop nos anos 80, está de volta em força para ser a escolha favorita desta primavera.

A confirmação nas ruas e nas redes sociais

Mais do que uma aposta das marcas, este é um movimento que já conquistou quem dita as tendências. A confirmação chegou quando as principais referências de estilo internacionais começaram a aparecer com este modelo clássico, preferindo-o às solas mais rasas de outrora. Se celebridades como Kendal Jenner já se renderam, é sinal de que estes ténis são a peça que faltava para dar um ar atual e descontraído a qualquer conjunto de primavera.

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O que torna este modelo tão especial:

  • Combina com tudo: O design simples e a biqueira arredondada funcionam como uma base perfeita que se adapta a qualquer estilo ou ocasião.
  • Um clássico que não passa de moda: Conseguem unir o melhor do estilo de antigamente com um visual moderno, resistindo à passagem das modas passageiras.
  • Conforto garantido: Ao contrário dos ténis com solas muito finas, a estrutura dos Superstar oferece um apoio firme ao pé, ideal para quem anda muito durante o dia.
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A grande vantagem deste modelo é a sua facilidade em mudar de contexto. Quer prefira umas calças de ganga largas para um passeio de fim de semana, ou um conjunto mais formal para o trabalho, estes ténis garantem sempre um ar cuidado. É o tipo de calçado que simplifica a escolha da roupa logo pela manhã, mantendo sempre um estilo impecável.

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