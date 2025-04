Muito semelhantes aos samba, estes adidas custam menos de 50 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

À primeira vista, fazem lembrar o modelo mais icónico da marca — as Samba — mas basta olhar para a etiqueta para perceber que estamos a falar dos ténis adidas VL Court 3.0. Com linhas muito próximas, a mesma sola de borracha contrastante e o acabamento em pele sintética, são uma opção que não compromete o estilo e custa menos de metade. Na Amazon, é possível encontrá-las por cerca de 47 euros, enquanto o modelo Samba ronda os 120.

Estilo descontraído

Os VL Court 3.0 funcionam bem com praticamente tudo: calças de ganga, vestidos, saias ou até calças de fato. São ideais para esta altura do ano, quando se começam a trocar as botas por calçado mais leve — mas ainda se quer manter um look cuidado.

Segundo quem já comprou, o conforto não fica atrás: “Muito mais baratos que os Samba e não se nota”, lê-se numa das avaliações. Outro comentário reforça: “São muito cómodos e bonitos. Usam-se bem.” A palmilha OrthoLite dá um apoio suave ao caminhar e a sola em borracha garante boa aderência, o que as torna ideais tanto para o dia a dia como para treinos leves ou caminhadas informais.

Design intemporal, preço acessível

Mesmo sem grandes detalhes ou inovações técnicas, há um lado prático e estético que agrada. “Muito bonitos e duradouros, calçado de qualidade”, resume outro utilizador. E com mais de duas mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, percebe-se que há cada vez mais quem opte por este modelo — quer pelo preço, quer pelo visual clássico.

Para quem procura uns ténis versáteis, discretas e confortáveis, estas VL Court 3.0 podem ser exatamente o que faltava no armário.

