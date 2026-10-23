Defesa e inovação juntam Portugal e Finlândia em Guimarães. AEMinho convida empresas para jantar-debate

Satélites de observação da Terra, comunicações seguras, cibersegurança, drones e sistemas autónomos são algumas das tecnologias que hoje cruzam aplicações civis e militares. Para as empresas, esta evolução abre novas possibilidades de inovação, cooperação e entrada em cadeias de valor especializadas.

É neste contexto que se realiza, a 28 de outubro, o Jantar-Debate Portugal–Finlândia sobre Defesa e Inovação. Promovido pela Sterling Prime Consulting em parceria com a AEMinho, o encontro começa às 19h00 no MIT Penha, em Guimarães, e encerra o Mês da Economia de Guimarães 2026.

Tecnologia com aplicações civis e militares

O debate irá abordar áreas como comunicações protegidas, cibersegurança, satélites, drones, sistemas autónomos e soluções para infraestruturas críticas e resposta a emergências.

São tecnologias de dupla utilização, capazes de responder tanto a necessidades de defesa como a desafios civis, da monitorização do território à gestão de crises. O encontro pretende discutir as oportunidades associadas a estas soluções, mas também os requisitos de segurança, fiabilidade e integração exigidos pelo setor.

Responsáveis militares, diplomáticos e empresariais

O programa reúne o General Sérgio Pereira, Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, e Christian Lindholm, Embaixador da Finlândia em Portugal.

No painel empresarial participam Rui Costa, CEO da ICEYE Portugal; Roberto Yustos, Head of Sales da Nokia Defense; João Pedro Mortágua, Head of Defence na Critical Software; e Mário Martinho, Co-founder e CCO da Baseyard.

A moderação estará a cargo de Ana Marcela, Editora do ECO e Diretora Executiva do eRadar. O objetivo é cruzar a experiência finlandesa nas áreas da defesa e da tecnologia com o conhecimento das Forças Armadas e a capacidade das empresas portuguesas.

Porque participar neste jantar-debate?

Para as empresas que ainda não trabalham na área da defesa, o encontro permite conhecer melhor o funcionamento e as exigências do setor. Para quem já desenvolve software, equipamentos ou soluções com potencial de dupla utilização, é uma oportunidade para ouvir diferentes perspetivas e avaliar possíveis caminhos de colaboração.

O welcome drink e o jantar antecedem as intervenções, criando também espaço para contactos entre empresários, responsáveis institucionais e especialistas. O programa inclui o jantar às 20h00, as boas-vindas às 21h15, a intervenção principal às 21h30 e o debate às 22h00.

AEMinho aproxima empresas e oportunidades

A participação da AEMinho insere-se no trabalho da associação para promover a iniciativa empresarial e reforçar a competitividade da região. A organização aposta na criação de redes empresariais e na aproximação das empresas à inovação, ao investimento e à internacionalização.

Ao associar-se ao jantar-debate, a AEMinho aproxima o tecido empresarial do Minho de responsáveis e empresas ligados a um setor que combina tecnologia, indústria e cooperação internacional.

Inscrições abertas

O jantar-debate realiza-se na quarta-feira, 28 de outubro, a partir das 19h00, no MIT Penha, em Guimarães. O encerramento está previsto para as 23h30.

As inscrições estão disponíveis no site da AEMinho. Os associados beneficiam de uma condição específica de participação.