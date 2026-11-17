Para uma empresa, os problemas da economia não se sentem apenas nas estatísticas. Pesam quando o investimento fica à espera de uma licença, quando as regras fiscais são difíceis de antecipar, quando falta talento ou quando o acesso a financiamento atrasa uma decisão.

São alguns dos temas que a AEMinho vai levar à segunda edição do Jantar-Debate “Portugal, de que é que estás à espera?”, a 19 de novembro, às 18h30, no Palácio da Igreja Velha, em Famalicão. A iniciativa parte da discussão em torno do Orçamento do Estado para 2027 e procura pôr em cima da mesa os bloqueios que continuam a limitar o crescimento das empresas. As inscrições já estão abertas no site da AEMinho.

O encontro insere-se num trabalho mais amplo da associação junto das empresas da região. A AEMinho procura aproximá-las de conhecimento, interlocutores institucionais e oportunidades nas áreas da inovação, do investimento e da internacionalização. Um jantar-debate não resolve os problemas da economia, mas pode juntar à mesma mesa quem os sente, quem os estuda e quem pode influenciar decisões.

Da fiscalidade aos processos que atrasam investimento

A produtividade baixa, o investimento insuficiente e a carga administrativa surgem frequentemente quando se fala da competitividade portuguesa. Para quem gere uma empresa, porém, estes temas têm consequências concretas: influenciam a capacidade de contratar, inovar, abrir novas unidades ou avançar com um projeto.

O debate vai olhar para a previsibilidade fiscal, os processos de licenciamento, o acesso a capital, a qualificação dos trabalhadores, a energia e a eficiência da Justiça e da Administração Pública. A questão não é apenas identificar os problemas. É perceber que decisões podem tornar o país mais simples para quem quer investir e produzir.

O Orçamento do Estado como ponto de partida

O Orçamento do Estado para 2027 será o ponto de partida para a conversa. A proposta orçamental permite discutir escolhas que vão além das contas públicas: que margem fica para o investimento produtivo, como se financiam serviços públicos mais eficazes e que condições são criadas para as empresas crescerem.

O keynote estará a cargo de Filipe Grilo, economista e Head of Applied Research na Porto Business School. A intervenção vai enquadrar os desafios económicos em discussão e a forma como se cruzam com a decisão empresarial.

Quatro perspetivas sobre a competitividade

O painel reúne Miguel Morgado, antigo assessor do então primeiro-ministro Pedro Passos Coelho e professor universitário; Ricardo Costa, empresário e presidente do Grupo Bernardo da Costa; e Ana Pinho Silva, presidente do Conselho de Fundadores da Fundação de Serralves.

As experiências dos três convidados partem de lugares diferentes, da academia à empresa e às instituições. O objetivo é discutir o que continua a pesar sobre a economia portuguesa e que reformas podem ter impacto na capacidade do país atrair investimento e criar riqueza.

Para as empresas, a discussão toca em decisões diárias. Um enquadramento fiscal mais claro, processos administrativos mais rápidos, profissionais qualificados e serviços públicos capazes de responder em tempo útil podem determinar se um projeto avança, cresce ou fica adiado.

Para quem tem de tomar essas decisões, o encontro é também uma oportunidade para ouvir perspetivas diferentes e discutir o tema com outros empresários e responsáveis. A participação requer inscrição prévia

AEMinho e as empresas da região

É neste ponto que o papel de uma associação empresarial ganha dimensão. Muitas das dificuldades de uma empresa começam por ser individuais, um licenciamento que não avança, uma necessidade de financiamento, um problema para contratar. Quando são partilhadas por várias empresas, tornam-se questões que exigem respostas mais amplas.

A AEMinho trabalha nessa ligação entre as empresas e os temas que condicionam a atividade económica. Ao criar espaços de debate e aproximar empresários, especialistas e responsáveis institucionais, a associação procura dar visibilidade às preocupações das empresas do Minho e abrir caminho a novas relações, conhecimento e oportunidades.

Um debate para quem tem de decidir

Além das intervenções, o jantar-debate junta empresários, responsáveis institucionais e pessoas que acompanham de perto os desafios da economia portuguesa. É um formato que permite sair da discussão abstrata e olhar para aquilo que está a travar decisões reais nas empresas.

A segunda edição do Jantar-Debate “Portugal, de que é que estás à espera?” realiza-se a 19 de novembro, às 18h30, no Palácio da Igreja Velha, em Famalicão. Quem quiser participar pode fazer a inscrição no site da AEMinho