Aeroporto japonês vira atração Pokémon para reerguer região destruída por terramoto

Maioria dos portugueses chega mais cedo do que o necessário ao aeroporto. E isto é o que os irrita mais

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A The Pokémon Company está a transformar um aeroporto japonês numa atração temática Pokémon, no âmbito dos esforços de recuperação em curso na região da Península de Noto, na província de Ishikawa. A partir de 7 de julho, o aeroporto passará a funcionar sob o nome “Noto Satoyama Pokémon With You Airport”, numa transformação temática que deverá manter-se até setembro de 2029.

O projeto é impulsionado pela campanha solidária “Pokémon With You Charity”, uma iniciativa dedicada ao apoio às comunidades e aos esforços de recuperação em todo o país. Um terramoto de magnitude 7,6 que atingiu a Península de Noto a 1 de janeiro de 2024 levou o Governo da Província de Ishikawa a propor, em abril desse ano, a renomeação temática do aeroporto.

O desastre obrigou ao encerramento do aeroporto e causou destruição generalizada na região. A zona, fortemente dependente do turismo, continua em recuperação, segundo a Fast Company.

Todos os 111 Pokémon do tipo Voador catalogados até maio de 2026 foram integrados na identidade visual do aeroporto, surgindo nas pontes de embarque, pilares de entrada, paredes e sinalética espalhada por toda a infraestrutura. No centro do terminal, está suspenso no átrio um balão gigante com Pikachu e um avião, rodeado por Pokémon do tipo Voador que parecem estar em pleno voo.

À chegada a Noto, os viajantes serão recebidos por uma reprodução ampliada de “Akarui Mirai” — traduzido como “Futuro Brilhante” —, uma obra de 2024 associada aos esforços de reconstrução da região, bem como por monumentos tridimensionais de Pikachu, Plusle e Minun.

No terraço de observação, grupos de figuras de Pikachu evocam a paisagem rural satoyama referida no nome do aeroporto, e os visitantes mais atentos poderão descobrir outros Pokémon escondidos entre elas. Os visitantes também poderão assistir, através dos seus smartphones, a três episódios curtos de animação criados originalmente para o aeroporto. Entre os três filmes está “Fly, Bagon!”, uma história sobre um Bagon que sonha voar, ligada a um monumento de Salamence que os viajantes poderão encontrar algures no terminal.

No segundo piso, os visitantes poderão comprar lembranças exclusivas na loja do aeroporto, incluindo t-shirts, porta-chaves, etiquetas de bagagem e cintas para malas, todos com ilustrações Pokémon originais. Já no restaurante do terceiro piso, estará disponível um menu inspirado em Pokémon, com panquecas e bebidas especialmente criadas para a ocasião.

Por detrás do projeto está a Pokémon With You Foundation, cuja origem remonta ao período que se seguiu ao forte terramoto de magnitude 9,1 registado em 2011 — o mais poderoso alguma vez registado no Japão — e que, desde então, tem apoiado comunidades afetadas por catástrofes, segundo a Fast Company.

Para além do aeroporto, Noto tem recebido outras instalações com a marca Pokémon no âmbito dos esforços mais amplos de recuperação. Entre elas estão tampas de saneamento decoradas e um banho termal para os pés onde os visitantes podem relaxar junto a imagens de Pokémon do tipo Água, incluindo Gyarados, Vaporeon e Psyduck, segundo a Tokyo Weekender.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.