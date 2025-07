Estes são alguns dos aeroportos mais bonitos do mundo

Outros artigos:

Frequentemente associados a lugares de passagem, stressantes para quem está em viagem, os aeroportos podem também ser locais arquitetonicamente singulares e atrativos. É isso que o Prix Versailles – um prémio global de arquitetura – valoriza na sua lista anual dos aeroportos mais bonitos do mundo, a qual priorizou a sustentabilidade inteligente daqueles espaços, em que a cultura serve e transcende a noção de ambiente, e a sua capacidade de serem espaços suficientemente apelativos para conseguirem tornar mais agradável todo o processo que envolve apanhar um voo.

Jérôme Gouadain, secretário-geral do Prix Versailles, sublinhou que “a marca deixada pelos aeroportos deriva principalmente do seu papel cada vez maior nas trocas internacionais. Consequentemente, estas infraestruturas têm de resolver grandes dificuldades em termos de gestão do fluxo e das próprias aeronaves. Mas este novo tipo de instalações também pode ser vistas como obras de arte, ou pelo menos como objetos de beleza”.

O representante do Prix Versailles salientou ainda que “devemos esforçar-nos por que isso aconteça, dada a sua inevitabilidade nos nossos ambientes e nas nossas paisagens. Orientados para a excelência operacional, ecológica e estética, estes polos transmitem também valores partilhados, cultura ou mesmo uma homenagem ao passado, em respeito pelos legados deixados pelas gerações anteriores”.

Confira os aeroportos vencedores, escolhidos pela “excelência operacional, ecológica e estética”.

Aeroporto Internacional de Yantai Penglai, China

O Terminal 2 do Aeroporto Internacional de Yantai Penglai ocupa o primeiro lugar da lista dos aeroportos mais bonitos do mundo. Com 167.000 m², a arquitetura do novo edifício homenageia a paisagem costeira de Yantai.

A Aedas, em colaboração com a CSWADI e o Instituto de Design e Pesquisa do Aeroporto Nova Era de Xangai, inspirou-se na majestosa Montanha Kunyu para criar a ampla linha do telhado e as formas onduladas do terminal.

O layout em formato de E foi desenvolvido para otimizar o fluxo de passageiros e minimizar o impacto no terreno existente. A luz natural invade todo o terminal, e os materiais e os tons do interior inspiram-se na natureza. As reinterpretações de cascos de navios de madeira estão espalhadas pelo espaço numa homenagem à Rota da Seda Marítima.

Aeroporto de Marselha, França

O escritório de arquitetura Foster + Partners projetou recentemente uma estrutura nova que inclui uma extensão de 22.000 m² para unificar o Terminal 1 do Aeroporto de Marselha-Provença.

O hall envidraçado com janelas de 22 metros de altura foi construído com 70% de aço reciclado. O telhado apresenta uma grade de claraboias emolduradas em alumínio polido, permitindo a ventilação natural.

Para o projeto foram restaurados 28.000 m² de espaço, de acordo com o terminal original criado pelo arquiteto francês Fernand Pouillon, na década de 1960, e integrado no desenvolvimento feito pelo arquiteto Richard Rogers na década de 1990. Agora, os viajantes passam pela segurança sob uma cobertura de madeira, e os espaços onde estão situadas as lojas e os restaurantes — também feitos de madeira — são uma referência às casas de barcos do antigo Porto de Marselha. Fachadas de vidro proporcionam a máxima transparência, com vistas para o interior da Provença, de um lado, e para a lagoa marítima, do outro.

Aeroporto de Roland Garros, Ilha da Reunião

Mais do que uma extensão, os novos 13.000 m², do Terminal de Chegadas do Aeroporto de Roland Garros, na Ilha da Reunião, é a primeira estrutura aeroportuária bioclimática tropical do mundo nesta escala.

Numa ilha sujeita a fenómenos climáticos intensos, este feito técnico foi alcançado trabalhando com 91% de empresas locais, cuja experiência ajudou a criar a ideia de um “canyon” central que define quer a forma quer a função do edifício e atua como uma chaminé térmica, permitindo a ventilação natural.

Os 830 conjuntos de persianas instalados estão ligados a sensores nas fachadas e ajustam os seus ângulos em tempo real em resposta às mudanças nas condições atmosféricas. A empresa AIA Life Designers “proporcionou uma jornada sensorial aos viajantes através do uso extensivo de madeira e vegetação nativa, numa expressão viva da paisagem e da cultura da ilha”.

Aeroporto Internacional de Kansai, Japão

Projetado há 30 anos pelo arquiteto Renzo Piano numa ilha artificial no meio da Baía de Osaka, o Aeroporto Internacional de Kansai é um ícone arquitetónico. Com a sua estrutura elegante e teto aerodinâmico, é também o maior aeroporto do mundo.

Recentemente, o desafio da empresa de arquitetura Populous passou por reformular o Terminal 1, que viu a sua capacidade para acomodar passageiros internacionais ampliada em 25%. Todos os espaços internos foram revigorados com uma paleta de materiais naturais para dar ao terminal um toque distintamente japonês. Foi instalado um sistema inteligente de gestão de filas para ajudar a agilizar o processo para os passageiros. O terminal foi inaugurado a tempo para a 2025 World Expo.

Aeroporto Internacional de Portland, EUA

O novo Terminal Principal do Aeroporto Internacional de Portland foi inspirado em caminhadas na floresta, e proporciona uma experiência relaxante e imersiva aos viajantes.

Projetado pelo escritório de arquitetura americano ZGF, a estrela do projeto é o telhado ondulado de madeira maciça, que se estende por mais de 36.000 m² e celebra a história de inovação em produtos florestais do Oregon.

Os materiais utilizados foram obtidos junto da indústria local, num raio de 500 quilómetros do aeroporto. A estrutura permite a entrada de luz natural, vistas da paisagem florestal e a incorporação de uma infinidade de elementos naturais.

Aeroporto Internacional de São Francisco, EUA

Com 25 novas portas de embarque, o Terminal 1 do Aeroporto Internacional de São Francisco fecha a lista de vencedores do Prix Versailles.

A sua transformação foi um projeto ambicioso, desenvolvido em conjunto pelo Aeroporto Internacional de São Francisco e pelo escritório de arquitetura Gensler e Kuth Ranieri, que tinha como um dos objetivos reduzir a pegada de carbono do edifício em 79% e o uso de energia em 59%.

Com luz natural suave em todos os níveis, o novo terminal oferece um ambiente relaxante e restaurador para os viajantes. A arquitetura desdobra-se numa celebração de artes e ofícios que reflete o caráter único da Bay Area. O aeroporto tornou-se também um destino cultural já que acolhe o Museu SFO, o único museu credenciado do mundo num aeroporto, o que permite que exposições e obras de arte mais robustas sejam compartilhadas entre os terminais.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders