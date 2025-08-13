Facebook Instagram
Esta almofada de viagem leva roupa no interior e custa pouco mais de 7€

O truque que os viajantes mais experientes usam
Hoje às 12:00

Pronto para ir de férias? As malas mais bem avaliadas da Amazon estão em promoção

No verão, as viagens multiplicam-se e, até setembro, muitos aproveitam para tirar férias. No entanto, com as companhias aéreas low-cost e as suas regras cada vez mais restritivas para a bagagem, levar tudo o que se quer pode ser um problema. Entre taxas adicionais e limites de peso, encontrar soluções criativas para transportar roupa e outros essenciais é quase uma arte. Uma dessas soluções é a almofada de pescoço de viagem da xlwen, que transforma um acessório comum num espaço extra para levar o que precisa.

Feita de tecido de pelúcia suave e durável, esta almofada de viagem ajusta-se ao pescoço para maior conforto durante voos, viagens de carro ou comboio. A grande diferença está no seu design recarregável: em vez de enchimento fixo, permite guardar roupa no interior, funcionando como apoio cervical e espaço extra de arrumação. As alças incluídas ajudam a transportá-la como mochila, libertando espaço na mala principal e evitando excesso de peso.

Com 80 × 18,5 cm, é suficientemente espaçosa para levar várias peças de roupa e, ao mesmo tempo, manter-se compacta e fácil de transportar. Ideal para viagens de avião, escapadinhas de fim de semana ou até acampamentos, esta almofada adapta-se a diferentes situações e oferece versatilidade sem ocupar espaço extra. Uma forma simples de viajar mais confortável e com menos preocupações logísticas.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

