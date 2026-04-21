Maioria dos portugueses chega mais cedo do que o necessário ao aeroporto. E isto é o que os irrita mais

Depois de atravessar uma ria, este comboio português de 2 euros leva-nos a uma praia de sonho

Parece as Maldivas, mas fica em Portugal: esta praia é considerada a mais bonita do país

Lidl tem a solução para quem vai viajar de avião nestas férias. E está por menos de 12 euros

Os portugueses preferem jogar pelo seguro quando viajam de avião, e isso começa logo na hora de chegada ao aeroporto. Um novo estudo da eDreams revela que mais de metade dos viajantes nacionais opta por chegar com antecedência superior à recomendada, privilegiando uma espera tranquila no terminal antes do embarque.

De acordo com os dados, 56% dos portugueses chegam mais cedo do que o necessário, enquanto 41% cumprem o horário sugerido pelas companhias aéreas. Apenas uma pequena minoria admite chegar mesmo em cima da hora. Esta tendência reflete um perfil maioritariamente organizado, paciente e atento às regras.

Na hora do embarque, a calma continua a marcar o comportamento nacional. A maioria prefere aguardar sentada até à chamada do seu grupo (66%), uma percentagem acima da média global. Ainda assim, há quem opte por ficar de pé nas proximidades da porta de embarque, sobretudo entre os mais jovens, enquanto uma minoria prefere entrar em último lugar.

Apesar desta postura geralmente tranquila, há comportamentos que tiram os portugueses do sério nos aeroportos. No topo da lista estão as pessoas que ocupam lugares com malas ou objetos sem se sentarem, quem fala ao telefone em voz alta e quem deixa lixo nas zonas de embarque. Também furar filas ou não respeitar o espaço junto à recolha de bagagens são atitudes que geram incómodo.

O estudo revela ainda diferenças entre gerações: os mais velhos irritam-se mais com a ocupação indevida de lugares, enquanto os mais jovens apontam o tom de voz elevado como o comportamento mais desagradável.