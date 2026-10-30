Atriz portuguesa obrigada a interromper espetáculo e a afastar-se dos palcos por problema de saúde

Sofia Escobar revelou o motivo que a obrigou a afastar-se temporariamente do musical «Evita». A atriz e cantora está a recuperar de uma faringite, uma infeção que afeta a garganta e que, neste momento, não lhe permite cantar com a qualidade e exigência que considera essenciais.

Depois de surgirem notícias sobre a sua ausência dos palcos, a artista recorreu às redes sociais para tranquilizar os fãs e esclarecer que não se trata de um problema grave.

«Felizmente, não se passa nada de grave. Trata-se apenas de uma faringite, tão comum nesta altura do ano, mas que, infelizmente, me impede temporariamente de cantar ao nível de exigência e qualidade a que habituei o meu público e que exijo de mim própria», explicou.

«A decisão mais responsável é saber parar»

Na mensagem, Sofia Escobar sublinhou que, para uma cantora, uma infeção aparentemente simples pode ter consequências importantes. A artista explicou que sempre teve especial cuidado com a saúde vocal e que cantar durante uma virose ou numa fase de fragilidade pode aumentar o risco de lesões.

«Sempre considerei a voz o mais frágil e precioso dos instrumentos. É um instrumento vivo, que exige respeito, cuidado e, acima de tudo, a sabedoria de reconhecer quando é necessário parar», escreveu.

Apesar de lamentar não poder estar em palco, a cantora considera que interromper temporariamente a atividade é a melhor forma de proteger a voz e evitar problemas mais sérios.

«E, por muito que me custe não subir a palco, há momentos em que a decisão mais responsável é precisamente essa: saber parar hoje para poder continuar a cantar amanhã», acrescentou.

Sofia Escobar promete regressar em breve

A artista aproveitou ainda para agradecer as inúmeras mensagens de preocupação e carinho que tem recebido dos fãs, que lhe desejaram uma recuperação rápida.

No final da publicação, deixou uma mensagem de tranquilidade e esperança quanto ao regresso aos palcos: «Estou bem, estou a cuidar de mim e conto estar de volta a vocês, a 100%, muito em breve!»

Até lá, Sofia Escobar mantém o foco na recuperação, com o objetivo de voltar a cantar em pleno.