De empregos de salário mínimo a milionária: as voltas da vida desta mulher vão deixá-lo de queixo caído

Hoje trazemos-lhe a história inspiradora de Aggie Lal, uma influenciadora polaca na área da saúde que conquistou mais de um milhão de seguidores nas redes sociais. Antes de alcançar o sucesso, viveu várias vidas numa só: foi uma conhecida estrela infantil da televisão na Polónia, emigrou para os Estados Unidos e trabalhou durante anos a vender sapatos e como empregada de mesa para pagar as contas. Estas informações foram partilhadas pela própria em entrevistas ao programa polaco Dzień Dobry TVN e ao portal Pudelek. Mais tarde, reinventou-se, primeiro como influenciadora de viagens e, anos depois, como empresária na área da saúde, criando um negócio dedicado ao bem-estar.

Uma infância passada entre câmaras de televisão

Muito antes de conquistar milhões de seguidores nas redes sociais, Aggie Lal já era um rosto conhecido na Polónia. Segundo o site polaco Ciażowy, a carreira começou muito cedo: aos sete anos tornou-se apresentadora de um programa infantil na rádio pública e, aos 14, foi escolhida para apresentar o programa juvenil Rower Błażeja, um dos formatos mais populares da televisão polaca na altura.

Já numa entrevista ao portal Pudelek, a influenciadora revelou que, quando deixou o programa, acreditava que estava a despedir-se para sempre do mundo da televisão. Mal sabia que, anos mais tarde, regressaria aos ecrãs e construiria uma carreira internacional completamente diferente.

De estrela da televisão a vendedora de sapatos

Apesar da popularidade que alcançou ainda muito jovem, Aggie Lal sentia que queria conhecer o mundo e construir uma carreira além-fronteiras. Segundo o programa polaco Dzień Dobry TVN, deixou a Polónia para viver primeiro na Austrália e, mais tarde, mudou-se para os Estados Unidos, onde decidiu recomeçar do zero. A adaptação não foi fácil. Numa entrevista ao portal Pudelek, contou que passou cerca de uma década a vender sapatos e a trabalhar como empregada de mesa para conseguir pagar as contas, enquanto procurava uma oportunidade na área dos media.

Da sobrevivência à descoberta do mundo

Depois de anos a lutar para encontrar o seu lugar, Aggie Lal descobriu uma nova paixão: viajar. Começou por criar o projeto Travel In Her Shoes, inicialmente através de um blogue e, mais tarde, também no Instagram, onde partilhava fotografias, histórias e dicas dos destinos que visitava. Segundo uma entrevista ao site We Are Travel Girls, foi a consistência na criação de conteúdos e a vontade de inspirar outras pessoas a conhecer o mundo que fizeram crescer rapidamente a sua comunidade de seguidores.

O sucesso não demorou a chegar. Segundo informações divulgadas pela própria Aggie Lal, a página Travel In Her Shoes transformou-se no seu trabalho a tempo inteiro, permitindo-lhe viajar pelo mundo em colaboração com marcas internacionais. Além das viagens, lançou um livro sobre fotografia de viagens, criou filtros de edição para fotografias e até uma marca de fatos de banho sustentáveis produzidos com redes de pesca recicladas.

Das viagens à saúde: uma nova missão

Depois de vários anos a inspirar milhares de pessoas a viajar pelo mundo, Aggie Lal voltou a reinventar-se. Aos poucos, os conteúdos sobre destinos turísticos deram lugar a publicações sobre alimentação, exercício físico, sono, saúde hormonal e longevidade. A influenciadora passou a dedicar-se ao biohacking, um conjunto de práticas que procura melhorar a saúde e o bem-estar através de hábitos de vida saudáveis. Segundo o site oficial de Aggie Lal, esta mudança surgiu do interesse em compreender melhor o funcionamento do corpo humano e em ajudar outras mulheres a sentirem-se mais saudáveis e com mais energia. Foi também nesta fase que fundou a Biohacking Bestie e lançou a Bestie App, projetos dedicados à saúde feminina.

Quem é Aggie Lal hoje?

Aos 38 anos, Aggie Lal é uma das influenciadoras mais conhecidas na área da saúde e do bem-estar. Com mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram, dedica-se a partilhar conteúdos sobre alimentação, exercício físico, saúde hormonal e longevidade. Além disso, é autora do livro Biohack Like a Woman, apresentadora do podcast Biohacking Bestie e fundadora da marca com o mesmo nome.

Na vida pessoal, casou-se em 2024 com o fotógrafo e criador de conteúdos Jacob Riglin, numa cerimónia que teve grande destaque nas redes sociais. Pouco tempo depois, o casal anunciou que estava à espera do primeiro filho e, em 2025, Aggie tornou-se mãe pela primeira vez, aos 37 anos. A influenciadora tem partilhado que a maternidade reforçou a sua missão de ajudar as mulheres a cuidar da saúde em todas as fases da vida.

Outra das mensagens que tem transmitido nos seus conteúdos é a importância de encontrar um equilíbrio. Em entrevistas e no seu podcast, explica que deixou para trás uma visão demasiado rígida da saúde e passou a defender um estilo de vida mais sustentável, adaptado às necessidades das mulheres. Hoje, continua a inspirar milhares de pessoas a adotarem hábitos saudáveis, sem perder de vista o equilíbrio entre saúde, família e realização pessoal.