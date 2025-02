Prazo para atualizar o agregado familiar termina hoje

De acordo com a agenda fiscal 2025, tem até hoje, 17 de fevereiro, para comunicar, atualizar ou validar o seu agregado familiar no Portal das Finanças.

Este procedimento é essencial para garantir que os seus dados fiscais e laborais estão corretos. Ao não atualizar o seu agregado familiar pode perder o acesso a benefícios fiscais, ser aplicada uma taxa de retenção na fonte de IRS aos seus rendimentos que não é a correta ou ser inserido num escalão de IRS incorreto.

Neste artigo, saiba que informações deve verificar no Portal das Finanças e como atualizar o seu agregado familiar.

Quem engloba o meu agregado familiar?

Para as Finanças, o agregado familiar corresponde às pessoas que vivem em economia comum, sejam ligadas por laços de parentesco, casamento ou união de facto e que mantêm uma relação de dependência económica ou parentalidade.

Ou seja, além de si, o seu agregado familiar pode ser composto pelo seu cônjuge ou unido de facto, filhos, enteados menores ou dependentes e ascendentes que vivam em regime de economia comum.

Como atualizar o agregado familiar no Portal das Finanças?

Todos os anos, os contribuintes devem conferir e atualizar o agregado familiar no Portal das Finanças. A informação que deve preencher diz respeito à sua situação até ao dia 31 de dezembro do ano anterior, neste caso 2024.

Mas como é que atualiza o seu agregado familiar?

Basta aceder ao Portal das Finanças com o seu NIF e senha de acesso. Depois, aceda ao menu “Serviços” e pesquise a secção “Dados agregado familiar”. A seguir, selecione a opção “Comunicar Agregado Familiar”.

A partir daí deve verificar as informações que constam no portal e, caso seja necessário, atualizar a composição do agregado familiar e outras informações sobre os seus dependentes.

Nos dados do sujeito passivo, encontra as informações relativas ao seu estado civil. Se existiu alguma mudança, como ter casado ou estar numa união de facto, precisa de adicionar o NIF do seu cônjuge ou unido de facto. Mas caso tenha existido um divórcio, uma separação judicial, uma separação da união de facto ou tenha ficado viúvo/a, também precisa de indicar essa informação.

Já em relação aos seus dependentes, se houve o nascimento de um filho, precisa de indicar o seu NIF. No caso de um filho deixar de ser dependente, precisa de indicar o fim da dependência e a morada fiscal de cada dependente. Nesta secção, pode ainda atualizar informações sobre os dependentes em guarda conjunta e afilhados civis.

Após editar as informações, feche o modo de edição e confirme se todos os dados estão corretos. Se estiver tudo bem, clique em “submeter” e guarde o comprovativo gerado pelo Portal.

Posteriormente, deve verificar se os dados foram corretamente registados no Portal das Finanças. Caso encontre erros ou divergências, apresente um pedido de correção através do portal ou junto de um serviço de atendimento da AT.

Nota: Se não atualizar o agregado familiar até dia 17 de fevereiro, a AT considera os dados que já se encontravam no Portal. Ou seja, caso existam alterações, podem dar origem a valores incorretos na liquidação do IRS.

Qual é o impacto de não atualizar o meu agregado familiar?

As principais implicações que podem ocorrer são: