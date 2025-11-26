Facebook Instagram
Devemos ou não deitar água a ferver no lava-louça ou lavatório?

Com o objetivo de destruir gorduras e desinfetar, muitas pessoas deitam água a ferver nas canalizações. Saiba o que dizem os especialistas sobre este hábito
Há 23 min
A maioria das canalizações modernas usa tubos de PVC ou plásticos similares, ao contrário das antigas canalizações que eram metálicas. O que acontece é que nestes materiais mais modernos, em plástico, existe muita resistência, mas também uma tolerância limitada ao calor. Ou seja, a água a ferver pode enfraquecer, deformar ou mesmo derreter as junções das canalizações, com risco de fissuras ou fugas, como se pode ler neste artigo de canalizadores profissionais. https://wpplumbing.com.au/drainage-solutions/information/is-it-safe-to-pour-boiling-water-down-the-kitchen-sink

Mesmo que o risco imediato não se note, o calor repetido pode enfraquecer o sistema a longo prazo, especialmente as junções coladas dos tubos.

Além disso, se o entupimento for grave ou causado por resíduos sólidos (gordura endurecida, restos de comida, calcário, cabelos, etc.), a água a ferver pode não resolver e pode empurrar a obstrução para zonas mais profundas, tornando o problema ainda mais grave.

Além de tudo isto, acresce o risco de salpicos e queimaduras, o que torna este hábito pouco seguro.

O que devemos fazer?

Usar o tradicional e barato desentupidor de borracha ou um “cabo de arame” para limpar os canos é sempre uma boa opção.

Podemos ainda misturar bicarbonato de sódio com vinagre, seguida de água morna (não necessariamente a ferver), especialmente para gorduras e resíduos orgânicos.

Para prevenir estes problemas, evite deitar gordura, óleos alimentares, restos de comida ou detergente acumulado nos ralos.

