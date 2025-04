Viciados em água com gás! Já é possível fazer em casa e beber sempre que nos apetece

Este artigo pode conter links afiliados*

Com a chegada dos dias quentes, há quem só pense em praia. Outros, em gelados. Mas há um grupo de pessoas para quem o verdadeiro prazer está numa garrafa de água com gás bem fresca. Seja ao almoço, para acompanhar um lanche ou só para dar aquele toque efervescente ao dia, há cada vez mais fãs deste hábito refrescante. E a boa notícia é que já não é preciso sair de casa — nem carregar garrafões do supermercado — para o manter.

Água com gás feita em segundos

Por sermos fãs de água com gás, ficámos maravilhados quando descobrimos a SodaStream Art — uma máquina que transforma água da torneira numa bebida gaseificada em poucos segundos. Sem fios, sem necessidade de tomadas e sem complicações. Funciona com uma alavanca de estilo vintage que permite ajustar o nível de gás ao gosto de cada um: mais leve, só com um toque de bolha, ou bem intensa, ao estilo dos refrigerantes tradicionais.

Quem já testou a máquina, confirma: “Cada garrafa de gás dura-me entre quatro e cinco semanas, dependendo de quanto gás coloco. Basta entre três e cinco toques na alavanca”. Outro utilizador destacou a facilidade do novo sistema de encaixe: “Tivemos uma SodaStream durante anos. Agora trocámos para este novo modelo e notámos logo a diferença — a ligação da garrafa é muito mais rápida e intuitiva”.

Design compacto e menos plástico em casa

Além de prática, a SodaStream Art tem um design elegante e discreto, que se integra bem em qualquer cozinha. O modelo preto, com acabamentos em aço inoxidável e plástico resistente, inclui uma garrafa reutilizável de um litro (adequada para máquina de lavar loiça) e um cilindro de CO₂ que pode gaseificar até 60 litros de água. Ou seja, menos garrafas de plástico em casa e menos idas ao supermercado.

“Compensa. Deixei de ir ao supermercado várias vezes por semana só para comprar garrafas de água com gás. Façam as contas e pensem na conveniência e na sustentabilidade antes de decidir”, escreveu um comprador. Para quem consome água com gás todos os dias, o investimento parece justificar-se rapidamente — especialmente quando se considera o conforto de preparar tudo em casa, ao gosto de cada um.

