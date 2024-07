Isto é o que acontece ao seu corpo se bebe água com gás todos os dias

Uma das coisas mais importantes que devemos fazer pela nossa saúde é ingerir água diariamente. Apesar de haver várias teorias sobre a quantidade de água ideal, fala-se muito em consumir entre 1,5 e 2 litros. Quem não gosta desta bebida, muitas vezes recorre à opção gaseificada para se manter hidratada. Mas será que isso não tem impacto para a saúde?

De acordo com a nutricionista Amanda Sauceda, entrevistada pelo site Parade, a água com gás é bastante saudável e pode ser uma excelente forma de se atingir os objetivos de hidratação para quem não consegue beber água simples.

Hoje em dia, há muitas opções de água gaseificada com aromas e é importante saber-se o que se está a consumir. Deve-se olhar para a lista de ingredientes para se perceber se não há açúcar adicionado ou ingredientes artificiais.

Dito isto, a água com gás não é tão interessante para o organismo como a água sem gás. Por isso, de acordo com o site Medisite, não deve ser a principal fonte de hidratação.

Beber água com gás diariamente aumenta o risco de se sentir inchado ou com gases. Por isso, para quem tem um estômago sensível, a água com gás deve ser evitada, especialmente se tiver algum tipo de adoçante.

Por último, a água gaseificada não é amiga dos dentes. Normalmente, esta bebida é ligeiramente ácida, o que a longo prazo pode danificar o esmalte.

A conclusão é simples: como em quase tudo, o equilíbrio é o segredo. Assim, beber água com gás em moderação não apresenta um grande risco para a saúde. O excesso é que pode ser o inimigo.