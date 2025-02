Os benefícios da água com gás quando se quer perder peso: saiba o que os estudos dizem

É fã de água com gás e está a optar por um estilo de vida mais saudável? Segundo o site Best Life, um estudo recente publicado na BMJ Nutrition Prevention & Health sugere que a água com gás pode ter um pequeno impacto na perda de peso.

De acordo com o médico, Dr. Akira Takahashi, do Hospital Neurocirúrgico Tesseikai, o dióxido de carbono absorvido pelo organismo pode ajudar a estabilizar o metabolismo e reduzir ligeiramente os níveis de glucose, evitando o armazenamento excessivo de gordura.

Este fator é importante porque, como explica o portal Healthline, níveis elevados de glicose levam o organismo a armazenar o excesso sob a forma de gordura. No entanto, os investigadores alertam que o efeito da água gaseificada, por si só, não é suficiente para promover uma perda de peso significativa. Manter uma alimentação equilibrada e praticar exercício físico continua a ser essencial.

Para além disso, a água com gás pode ajudar a prolongar a sensação de saciedade, reduzindo a ingestão de calorias ao longo do dia. Um estudo publicado na Journal of Nutritional Science and Vitaminology (2012) concluiu que beber água gaseificada pode proporcionar uma sensação de estômago cheio a curto prazo.

Apesar dos possíveis benefícios, o consumo excessivo de água com gás pode ter alguns inconvenientes. Pessoas com problemas digestivos, como refluxo gástrico ou síndrome do intestino irritável, podem sentir desconforto devido à presença do gás.