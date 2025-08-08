Se fizer isto antes de cada refeição, a sua barriga pode ficar menos inchada

Sente a barriga inchada depois das refeições? A nutricionista Blanca García-Orea explicou, num vídeo publicado no TikTok, que beber um pequeno copo de água com gás antes das refeições pode ajudar a expulsar gases, melhorar a digestão e reduzir o inchaço abdominal.
Segundo a especialista, isto acontece porque o dióxido de carbono presente na bebida se transforma em ácido carbónico no estômago, estimulando a produção de ácido clorídrico, essencial para digerir proteínas e absorver vitaminas e minerais.
No entanto, alerta que mais de um copo pode ter o efeito contrário, aumentando a sensação de gases e distensão abdominal. A recomendação é simples: consumir com moderação para aproveitar os benefícios.