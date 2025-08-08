Facebook Instagram
Dicas

Se fizer isto antes de cada refeição, a sua barriga pode ficar menos inchada

Nutricionista explica o que deve fazer antes das refeições para uma barriga menos inchada
IOL
Há 2h e 4min
Perder peso
Perder peso

Fotografia: Freepik

Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor

Sente a barriga inchada depois das refeições? A nutricionista Blanca García-Orea explicou, num vídeo publicado no TikTok, que beber um pequeno copo de água com gás antes das refeições pode ajudar a expulsar gases, melhorar a digestão e reduzir o inchaço abdominal.

Segundo a especialista, isto acontece porque o dióxido de carbono presente na bebida se transforma em ácido carbónico no estômago, estimulando a produção de ácido clorídrico, essencial para digerir proteínas e absorver vitaminas e minerais.

No entanto, alerta que mais de um copo pode ter o efeito contrário, aumentando a sensação de gases e distensão abdominal. A recomendação é simples: consumir com moderação para aproveitar os benefícios.

 

RELACIONADOS
Vai querer repetir: esta receita de mousse de manga é ideal para os dias de calor
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Fez quiche e a base ficou mole? É isto que deve fazer para ter uma massa crocante
Manteiga ou margarina: qual deve escolher?
Fez Bacalhau à Brás e ficou seco? É isto que deve fazer para ficar no ponto e saboroso
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Mais Vistos
00:04:50
Big Brother
Eduardo Ferreira admite rivalidade: «Chega a um ponto que cansa»
tvi
00:01:25
Big Brother
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»
tvi
00:01:35
Big Brother
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»
tvi
00:02:36
Big Brother
Quem vence o Big Brother Verão? Saiba a opinião dos concorrentes
tvi
Destaques IOL
Tragédia
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Violência
De férias em família, homem tenta afogar a nora na piscina. Neta de 9 anos viu tudo e foi em socorro da mãe
Receitas
Este bolo de maçã e noz é delicioso e super fácil de fazer. Espreite a receita
Alimentos
Só precisa de fazer isto para manter os alimentos frescos
Mais Lidas
Drones
Como um grupo de ucranianos em Portugal produz drones às escondidas da Rússia para alimentar a linha da frente na Ucrânia
cnn
Bola de Ouro
Bola de Ouro: já são conhecidos os cinco nomeados para o Prémio Johan Cruyff
maisfutebol
Carolina Deslandes
«Tive medo de subir a palco»: Grávida, Carolina Deslandes vive momento de terror antes do concerto
Guerra
A Rússia usou um aliado para a produção de uma arma essencial na guerra. Depois descartou-o
cnn
China
Primeiro desapareceu misteriosamente, depois surgiu uma conta de milhões. Banqueiro estava afinal preso e agora foi libertado
cnn
Sporting
«A todos os adeptos do Sporting: saibam que ganharam um grande jogador»
maisfutebol