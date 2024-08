Esqueça o limão: é este ingrediente que deve juntar à sua água para começar o dia

As inimagináveis utilidades do limão

A famosa água com limão matinal tem agora um novo concorrente. Com um sabor ligeiramente mais picante e propriedades refrescantes, esta bebida tem-se tornado uma escolha frequente para aqueles que se preocupam com a saúde e que querem desintoxicar o organismo: falamos de água com gengibre.

A água de gengibre é, de facto, uma verdadeira fonte de benefícios para a saúde. Antes de mais, o gengibre é reconhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias, atuando como um remédio natural para aliviar dores e inflamações, escreve o site Daily Wrap.

Além disso, o gengibre auxilia na digestão, estimulando a produção de sucos digestivos e facilitando o processo. Também tem um efeito positivo no sistema imunitário, graças ao seu elevado teor de antioxidantes, que ajudam a combater os radicais livres, potencialmente prejudiciais às células do corpo e, por isso, o consumo regular de água com gengibre pode de facto proteger o sistema imunitário e proteger contra infeções.

Mas, será que qualquer raiz de gengibre do supermercado é adequada para esta bebida? É recomendável escolher pedaços com uma pele lisa e uniforme, recomenda o mesmo site. Qualquer sinal de secura ou esporos de bolor é suficiente para não usar na cozinha. Antes de cozinhar, a raiz deve ser lavada meticulosamente, preferencialmente esfregada. Além disso, pode ser descascada: a forma mais simples de o fazer é com uma colher, raspando a superfície para remover a camada mais fina, sem perder as propriedades valiosas que se encontram logo abaixo da pele do gengibre.

O Daily Wrap deixa a receita para água de gengibre, recomendado cerca de cinco centímetros de raiz de gengibre por litro de água.

Corte ou, preferencialmente, rale o gengibre e junte-o à água num tacho ou cafeteira

Deixe ferver em lume brando durante cerca de 10 minutos

Deixe arrefecer e coloque no frigorífico durante algumas horas.

De acordo com o seu gosto, pode adicionar gotas de sumo de limão, mel ou hortelã para um sabor mais acentuado

Outra forma é adicionar fatias de gengibre diretamente a água fria e deixá-las no frigorífico durante algumas horas. Esta água de gengibre é menos intensa, mas igualmente refrescante.