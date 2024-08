Quer cabelo brilhante e suave? O arroz pode ser o seu maior aliado

Nas redes sociais surgem constantemente dicas para fazer o cabelo crescer ou fortalecê-lo, mas será que todas são eficazes? Entre as opções mais populares estão a água de arroz, o minoxidil e a água de alecrim.

Neste artigo, baseado numa publicação da Vogue Online, exploramos a água de arroz, os seus benefícios, potenciais riscos, e como utilizá-la corretamente.

Benefícios da água de arroz

As receitas de água de arroz variam ligeiramente no TikTok, mas os ingredientes essenciais são arroz e água. Algumas pessoas adicionam cascas de laranja ou limão, mas a Vogue foca-se apenas no básico. Segundo a tricologista, uma área da dermatologia que foca no cabelo, Penny James, "a água de arroz fermentada torna o cabelo mais suave e macio". Ingredientes como vitamina B, vitamina E, levedura residual e inositol podem ajudar a suavizar e hidratar o cabelo.

Esta ideia é confirmada pela dermatologista certificada Michelle Henry, citada pela Vogue, que explica que, embora não existam estudos conclusivos sobre o crescimento do cabelo, a água de arroz pode deixar o cabelo mais brilhante e suave devido ao inositol, que fortalece a elasticidade e reduz o atrito na superfície dos fios.

Como utilizar água de arroz para deixar o cabelo brilhante

O primeiro passo é preparar esta água. Siga a receita abaixo para preparar água de arroz.

Verta água fria sobre o arroz;

Lave e enxague o arroz duas vezes;

Na terceira lavagem, deixe o arroz de molho numa proporção de 2:1 de água para uma chávena de arroz cru;

Mexa os grãos com as mãos;

Use-a imediatamente ou guarde-a num recipiente fechado à temperatura ambiente.

Para usar a água de arroz, a Vogue sugere dois métodos simples. No primeiro método, aplique a água de arroz no couro cabeludo e no cabelo, deixe atuar durante 20 minutos, depois lave com champô e aplique amaciador. No segundo método, lave o cabelo com champô, aplique a água de arroz no cabelo, deixe atuar por cinco minutos, enxague bem e, por fim, aplique amaciador e desembarace.

A água de arroz é uma prática antiga, utilizada há séculos na Índia, China, Coreia e Japão, e está a ser cada vez mais adotada nos dias de hoje. Esta técnica tradicional, com custos baixos, tem potencial para proporcionar grandes benefícios ao cabelo. No entanto, é importante começar com cuidado e lembrar que o cabelo pode reagir de maneira diferente ao de outras pessoas.

Diferentes tipos de cabelo têm necessidades distintas. A água de arroz é geralmente segura, mas deve ser usada de acordo com o seu tipo de cabelo. Penny James recomenda limitar o uso a uma vez por semana em cabelos finos e danificados e a manter a água de arroz longe do couro cabeludo.