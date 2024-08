Esqueça os 8 copos de água por dia. É assim que se mantém hidratado

Que beber água é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, todos sabemos. Agora, a maior dúvida será qual é a quantidade que se deve beber? Ao longo dos anos, dizia a sabedoria popular (e até alguns médicos) que o número certo eram oito copos de água. Será mesmo assim?

Em pleno verão, com as temperaturas a atingir mais de 30 graus constantemente – e até chegar perto dos 40ºC – mantermo-nos hidratados é fundamental. E como é que se consegue isso? Num artigo do CNET, partilha-se as regras e dicas para se garantir que se ingere a água necessária.

A recomendação de oito copos de água por dia é para que se consiga beber cerca de 2 litros de água (oito vezes 250 ml de água). No entanto, parece que não há base científica para esta recomendação, sendo uma daquelas recomendações populares que foi sendo passada de geração em geração. Isto não quer dizer que beber 2 litros de água seja mau, mas poderá não estar adaptado as necessidades de cada um.

A verdade é que não há uma recomendação de consumo de água que reúna consenso, explica o CNET. E isto acontece porque cada pessoa precisa de beber diferentes quantidades de água.

Primeiro, a água que pomos no nosso corpo não vem só de beber água. Com isto queremos dizer que outras bebidas, como leite, chá e até café contribuem para a nossa hidratação, assim como os alimentos que ingerimos – pense na quantidade de água que está numa sopa ou em frutas como melancia.

De acordo com o CNET, uma boa base relativamente ao consumo adequado de água é cerca de 3,7 litros para homens e 2,7 litros para mulheres. Este número varia depois conforme várias variáveis, tais como o nível de atividade diária, o clima em que se vive ou se se está a amamentar.

Algumas recomendações para se manter hidratado

Pessoas diferentes seguem regras diferentes, claro, mas há quatro recomendações que podem ajudar a que se mantenha hidratado independentemente do estilo de vida.

1. Beba sempre que tiver sede

Há médicos que dizem que não se deve esperar por se sentir sede, já que isto indica que o organismo já está com falta de água. ainda assim, ingerir líquidos sempre que tem sede poderá ser um bom mecanismo para algumas pessoas.

2. Beba um copo de água antes e entre cada refeição

Criar um ritual para beber água é uma boa forma de não ficar à espera dos sinais do corpo. No entanto, este mecanismo vai depender do número de refeoções que consome por dia. se faz três, irá beber cinco copos de água, o que poderá não ser uma boa quantidade.

No entanto, se ainda não tem por hábito beber água, está poderá ser uma boa forma de começar.

3. Beba oito copos de água por dia

Já dissemos que poderá não se adaptar a toda a gente, mas não deixa de ser um bom guia. Se sente que está a ficar demasiado hidratado com esta regra – olhe para a cor da urina e para a quantidade de vezes que tem de ir à casa de banho –, então reduza. Se por outro lado, vir sinais de que não é suficiente – urina muito escura ou dores de cabeça –, então aumente a quantidade ingerida.

4. Beba metade do seu peso em onças

Para fazer esta regra, terá de converter o seu peso em libras e depois beber metade disso em onças. Este método poderá não ser muito fácil, mas se estiver disposto a fazer a conversão, poderá ser uma boa forma de criar uma meta de ingestão diária de água. isto porque este é o único método que tem em conta a estrutura da pessoa, ainda que não inclua fatores tais como o clima ou o nível de atividade.