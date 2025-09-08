Facebook Instagram

Costuma ter um copo de água ao lado da cama? Especialistas alertam para os riscos

Se costuma ter este hábito, tenha atenção. Especialistas alertar para os riscos para a saúde e recomendam alternativas
Ontem às 16:15
Muitos têm o hábito de colocar um copo de água na mesa de cabeceira para saciar a sede durante a noite ou para tomar a medicação ao acordar. No entanto, médicos e higienistas explicam que esta prática pode trazer riscos para a saúde.

De acordo com o site The Body Optimist, especialistas explicam que a água que permanece várias horas exposta acumula partículas invisíveis como ácaros e até microrganismos. Durante a noite, esse líquido transforma-se num ambiente propício à proliferação de bactérias e fungos, que podem afetar a flora bucal. 

Outro problema que referem é a exposição à luz e ao calor. Uma simples luz acesa ao lado do copo pode aquecer a água e acelerar reações químicas que alteram a sua composição. Para além disso, não é raro que insetos minúsculos possam pousar ou até deixar resíduos no copo destapado.

Contudo, especialistas recomendam uma alternativa ao copo exposto: utilizar recipientes fechados, como garrafas ou jarros com tampa, para garantir maior segurança. Em alternativa, reforçam que a melhor forma de evitar a sede noturna é manter uma boa hidratação ao longo do dia, reduzindo a necessidade de beber água durante a madrugada.

