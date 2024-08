É assim que deve tirar a água dos ouvidos para evitar uma infeção

Praia Fluvial de Fróia: um oásis no meio do vale

No verão, andamos miais dentro de água, quer seja do mar, da piscina ou do duche. Por isso, é também nesta altura do ano que se torna mais comum acabar com água nos ouvidos. Para pessoas que tenham maior produção de cera ou que tenham um canal auditivo mais estreito, esta água pode custar a sair, algo que inicialmente pode ser apenas desagradável, mas que pode evoluir para uma infeção.

Quando a água custa a sair do canal auditivo, há algumas coisas que podemos fazer para tentar acelerar o processo e evitar dissabores, como explica o site espanhol El País que dá dicas para retirar esta água incómoda.

A grande maioria das técnicas usadas para se tirar a água do ouvido podem ser realizadas em casa e não têm riscos.

Uma das formas mais comuns de se retirar água do ouvido é inclinar a cabeça para o lado em que se sente a água e tapar a orelha com a palma da mão, fazendo um movimento que crie um pequeno vácuo. Isto ajudará a tirar a água.

Outra opção que deve ser feita com alguma cautela é usar o secador de cabelo para ajudar a evaporar a água. de acordo com o El País, deve usar-se o aparelho na potência mínima e apontar para a orelha que tem água, mantendo alguma distancia.

A gravidade também é nossa melhor amiga quando temos água nos ouvidos. Assim, experimente ou deitar-se para o lado que esta entupido ou simplesmente inclinar a cabeça e aguarde sentir a água a sair.

Por último, movimentar a mandíbula mastigando ou falando poderá também ajuda a tirar a água do ouvido.

Se sente que tem tendência para acumular água nos ouvidos, uma boa opção é procurar protegê-los, usando tampões para evitar que entre água.

Quando procurar ajuda médica

Normalmente, as técnicas mencionadas acima são suficientes para se eliminar a água que pode ficar presa no canal auditivo. Ainda assim, se nenhuma resultar e se sentir desconforto, dor, perda de audição ou qualquer outro sintoma de infeção deverá procurar um médico para que seja realizado o tratamento adequado.