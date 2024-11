Esta função da air fryer é desconhecida de muita gente, mas é das mais práticas

Os 10 erros mais comuns quando se cozinha com a air fryer

A air fryer deve ser dos eletrodomésticos mais comprados atualmente. Este pequeno aparelho está na cozinha de quase toda a gente e há sempre novas receitas e truques para experimentar. Quando surgiram, as fritadeiras de ar quente serviam para “fritar” alimentos sem óleo. Agora, são usadas até para cozer arroz ou ovos. Apesar de cada vez se descobrirem novas utilizações, há ainda muito para se conhecer, e há uma funcionalidade que pouca gente conhece que pode facilitar muito o dia a dia.

A air fryer é uma excelente opção para quem quer cozinhar pratos mais saudáveis, pois permite usar quantidades muito pequenas de azeite. Além disso, é muito mais fácil de limpar do que uma fritadeira de óleo e gasta menos energia do que um forno.

Claro que não são só benefícios. Este eletrodoméstico tem uma capacidade mais limitada do que um forno e não deixa os alimentos tão crocantes quanto uma fritadeira a óleo.

Agora, qual é a funcionalidade ainda pouco usada pelas pessoas que pode fazer toda a diferença no dia a dia? De acordo com o El Español, a air fryer pode ser uma excelente opção para descongelar alimentos como o pão, fazendo um trabalho bastante melhor do que o micro-ondas.

Como descongelar pão na air fryer

Quando se descongela pão na air fryer, consegue-se reduzir ao máximo a quantidade de água, permitindo que o pão fique com uma textura crocante e não mole, como acontece no micro-ondas.

Para se descongelar o pão, basta pô-lo diretamente do congelador na cesta da air fryer e programar a uma temperatura de entre 160 e 180 graus. Deixe o pão por 4/5 minutos (vai depender da potência do aparelho), confirmando o estado ao fim de 3 minutos.

Se quiser que fique tostado e mais crocante, suba a temperatura para 180/200 graus e deixe mais um a dois minutos.