Estas são as air fryers mais vendidas da Amazon. Fomos descobrir porquê

Quem é que ainda não ouviu falar de air fryers? Nos últimos anos, estes pequenos eletrodomésticos tornaram-se num fenómeno nas cozinhas portuguesas, e na Amazon são constantemente um dos produtos mais vendidos na categoria casa e cozinha. A razão é simples: num só aparelho temos a solução para cozinhar mais rápido, com menos gordura, fácil de limpar e que ocupa pouco espaço na bancada. Mas afinal, quais são os modelos que mais convencem os utilizadores?"

A Cecotec Full Inox 5500 Pro

Com uma capacidade generosa de 5,5L e um design elegante em aço inoxidável, esta air fryer destaca-se pela sua versatilidade. Os utilizadores são unânimes: 'Uso-a para tudo, desde pizza caseira a bolos, frango e legumes', partilha uma compradora satisfeita. A função smart é um dos pontos mais elogiados - através da app, é possível configurar oito modos de confeção, ajustar tempos e temperaturas, e acompanhar todo o processo pelo telemóvel. 'Além de receber uma notificação quando a refeição está pronta, a app inclui várias receitas específicas para esta air fryer', explica uma utilizadora.

A facilidade de utilização desta fritadeira de ar quente é outro ponto forte frequentemente mencionado nas avaliações. O painel tátil é intuitivo, e a limpeza não podia ser mais simples: 'Faço todo o tipo de comida sem sujar quase nada, apenas uso o papel próprio para a capacidade da fritadeira e às vezes até o uso duas ou três vezes, dependendo do que vá cozinhar', explica uma utilizadora satisfeita. Com um preço promocional de 58,22€ (36% de desconto), apresenta uma excelente relação qualidade-preço.

Moulinex Easy Fry Max

A Moulinex Easy Fry Max de 5L impressiona pelos seus números: permite poupar até 70% de energia e é 46% mais rápida quando comparada com um forno tradicional. Com 10 programas automáticos, esta fritadeira de ar adapta-se a todo o tipo de receitas, desde os básicos como batatas fritas e frango, até pratos mais elaborados como marisco e sobremesas. "Tanto desvalorizava as air fryers até que decidi comprar esta. Não me desiludiu - simplifica imenso a preparação das refeições e praticamente não se suja nada na cozinha", partilha uma utilizadora.

A experiência profissional de alguns utilizadores confirma a qualidade deste modelo. "Sou cozinheira profissional e, sinceramente, quando chego a casa não me apetece cozinhar. Esta air fryer soluciona-me a vida em todos os sentidos. Além dos programas pré-definidos, se tivermos alguma noção de cozinha podemos ir experimentando, e tudo sai perfeito, sem fumos nem cheiros", relata outra compradora. Com um preço atual de 59,97€ (51% de desconto), representa uma excelente oportunidade para quem procura um eletrodoméstico eficiente.

Ambos os modelos justificam a sua posição no topo das vendas por características distintas. A Cecotec Full Inox 5500 Pro destaca-se pelo seu design em inox, os seus oito modos pré-configurados e a possibilidade de controlo via app. Já a Moulinex Easy Fry Max diferencia-se pela sua eficiência energética e rapidez face ao forno tradicional. Com preços próximos dos 60€ e descontos significativos, são duas excelentes opções para quem procura facilitar o dia a dia na cozinha.

