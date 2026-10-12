Toda a gente quer uma air fryer de vidro e esta é a mais vendida da Amazon

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Sim, há colchões de casal na Amazon a 120 euros. E este continua a somar elogios

Este aquecedor vende-se aos milhares e agora custa menos de 50 euros na Amazon

As air fryers conquistaram as cozinhas portuguesas, mas há uma queixa que se repete: a dificuldade em saber como está a comida lá dentro sem ter de abrir o aparelho a meio da cozedura. É por isso que as versões com recipiente de vidro têm cada vez mais procura, e a Ninja CRISPi é, neste momento, a mais vendida da Amazon na categoria, com mais de 2.000 compras só no último mês e uma média de 4,3 estrelas em 5, em mais de 890 avaliações.

Com este sucesso de vendas, não surpreende que a versão cor pedra dourada, exclusiva da Amazon, seja das mais procuradas. Está agora com 23% de desconto e custa 140,26 €.

Ver a comida a cozinhar

Segundo o site Choice, a grande vantagem do recipiente transparente é poder ver como a comida está a ficar sem abrir o aparelho, o que evita interromper a cozedura. Para quem está a começar a usar este tipo de eletrodoméstico, é uma ajuda para acertar nos tempos e evitar surpresas.

Os compradores concordam. Uma cliente que tinha uma air fryer mais simples garante que esta “é um mundo completamente diferente” e aponta o vidro como a grande novidade, por permitir ver exatamente o que se passa lá dentro. Outra utilizadora conta que nunca foi grande adepta deste tipo de aparelhos, mas rendeu-se: fez asinhas de frango pela primeira vez numa air fryer e diz que este é, agora, o seu eletrodoméstico favorito.

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Sem revestimento antiaderente no recipiente

Outra razão para o sucesso é o material. O site Choice destaca que, ao optar por vidro, se evita o antiaderente (PTFE/PFAS) na superfície de cozedura. Como o vidro não precisa dessa camada, não há revestimento que possa riscar, descascar ou degradar com o tempo.

Uma compradora conta que foi precisamente isso que a levou, a ela e ao marido, a escolher este modelo: queriam uma air fryer que cozinhasse em vidro e não em plástico. Os recipientes podem ir à máquina de lavar loiça, e há quem diga que “dá tanto gosto cozinhar como limpar”.

Para o dia a dia

A air fryer CRISPi vem com dois recipientes, um grande de 3,8 litros e um pequeno de 1,4 litros, que servem tanto para uma refeição de família como para porções individuais. No maior cabe uma galinha inteira com legumes, e a função de fritar com ar permite reduzir até 75% da gordura, em comparação com a fritura tradicional.

Além de fritar, assa, gratina e mantém a comida quente. Uma das utilizadoras da Amazon aproveita ainda o recipiente para levar a comida diretamente à mesa, como se fosse uma travessa. Vem também com duas tampas, para guardar as sobras no frigorífico.

Segundo o site Choice, este modelo vale a pena para quem quer cozinhar sem antiaderente no recipiente, com boa visibilidade e facilidade de limpeza. É, no fundo, o que muitos compradores dizem ter encontrado.

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