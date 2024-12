Vai esquecer-se do seu forno com esta air fryer potente. É a mais bem avaliada da Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Lembra-se quando cozinhar sem óleo parecia impossível? Ou quando precisava de ligar o forno só para aquecer umas salsichas? Os tempos mudaram e as air fryers vieram para ficar. Entre tantas opções no mercado, encontrámos uma que se destaca: a Duronic AF34. Com mais de 2.700 avaliações na Amazon, das quais 79% são cinco estrelas, esta air fryer conquistou os utilizadores com um detalhe especial: tem duas gavetas independentes, o que significa que pode preparar dois pratos diferentes ao mesmo tempo.

Duas gavetas para mais versatilidade na cozinha

O segredo desta air fryer está na função "Sync Cook", que permite cozinhar alimentos diferentes em cada gaveta com tempos independentes. "É fantástica, funciona como um forno pequeno. Faço nuggets, panados, batatas congeladas... fica tudo perfeito, como se fosse frito mas sem precisar de óleo", partilha um utilizador satisfeito. Com uma capacidade total de 10 litros (duas gavetas de 5L), há espaço suficiente para preparar refeições para toda a família.

Dez programas para cozinhar sem complicações

O painel de controlo tátil permite escolher entre 10 modos de cozedura predefinidos. Pode pré-aquecer, descongelar ou selecionar o programa ideal para cada receita. A temperatura ajusta-se entre os 50° e os 200°C, e a potência de 2400W garante uma cozedura rápida e uniforme. "Preparo carnes, frango, croquetes, batatas congeladas, lasanhas e pizzas. Até agora funcionou na perfeição", conta um utilizador que já usa o aparelho há mais de um ano.

Qualidade que se comprova com o tempo

A durabilidade da fritadeira de ar quente é um dos pontos mais elogiados pelos utilizadores. "Depois de um ano e meio de utilização intensiva, confirmo que continua a funcionar na perfeição. Usamos muito em casa", partilha uma cliente. As gavetas antiaderentes são fáceis de limpar e o design foi pensado para uma utilização prática e duradoura.

Outras características a destacar

Com um design moderno em branco e dimensões compactas (37,7 x 39 x 32,5 cm), esta air fryer adapta-se facilmente a qualquer cozinha. O seu corpo em plástico e metal garante durabilidade, e as gavetas antiaderentes asseguram uma limpeza sem complicações. Com uma classificação média de 4,6 estrelas em 5 possíveis e mais de 2.700 avaliações na Amazon, os números confirmam: esta Duronic AF34 é uma escolha segura para quem procura uma air fryer versátil e eficiente.

