Esta air fryer será para sempre a nossa perdição

Capacidade dupla para famílias numerosas : Com 9,5 litros e sistema exclusivo de 4 níveis, esta air fryer permite preparar oito porções em simultâneo, ideal para famílias ou para quem gosta de organizar refeições para a semana.

Cozinha até 55% mais rápido que fornos convencionais e com uma poupança energética significativa. Versatilidade inigualável: Com 6 funções distintas e tecnologia inteligente SYNC e MATCH para coordenar as cestas duplas, permite-lhe cozinhar múltiplos pratos simultaneamente com a mesma perfeição.

Com uma capacidade impressionante de 9,5 litros, esta air fryer frita, assa, desidrata, cozinha no forno e até descongela—tudo em simultâneo com as suas duas cestas independentes. Apesar do investimento, atualmente a 232 euros, os números falam por si: tem mais de 22 mil avaliações e uma média de 4,7 estrelas na Amazon—um resultado verdadeiramente inacreditável para um eletrodoméstico.

É comum partilharmos várias air fryers no IOL, mas esta adoramos em particular: este eletrodoméstico cozinha até 4 pratos em simultâneo e tem o dobro da potência. Perfeita para famílias, para quem tem pessoas com restrições alimentares em casa ou simplesmente, para quem quer passar menos tempo a cozinhar e a limpar.

Capacidade de 9,5 litros e poupa energia

Com uma capacidade de 9,5 litros, permite preparar refeições para toda a família, poupando até 55% de energia face a um forno convencional. O design compacto e elegante adapta-se perfeitamente à sua bancada.

A tecnologia deste eletrodoméstico permite-lhe cozinhar em 4 níveis diferentes, com duas cestas e duas grelhas. Graças aos ventiladores traseiros, a comida fica cozinhada e uniforme em todos os níveis.

6 funções de confeção e 55% mais rápida

Além da tradicional função de fritura a ar, esta máquina oferece 6 modos de confeção: fritura extra-crocante (Max Crisp), fritura normal com ar, assar, cozinhar como no forno, reaquecer e desidratar. Além disso reduz até 75% de gordura quando utiliza a função de fritar a ar.

A Ninja Double Stack XL vem equipada com funções especiais para as duas cestas: a SYNC sincroniza a temperatura e o tempo de confeção dos 2 compartimentos para que terminem ao mesmo tempo, mesmo com diferentes alimentos, enquanto a MATCH copia as configurações de uma cesta para a outra quando precisa preparar grandes quantidades do mesmo alimento.

O que diz quem comprou

A Ninja Double Stack XL tem uma classificação de 4,7 estrelas na Amazon, com inúmeros elogios dos utilizadores que realçam a sua eficiência, versatilidade e facilidade de utilização.

"Surpreendeu-me muito. Depois de duas semanas estamos encantados com ela. Não é a minha primeira air fryer", partilha uma utilizadora satisfeita. Outro cliente destaca que "É uma máquina espetacular. Faz de tudo, frita, descongela, assa, etc. E é muito silenciosa."

Uma utilizadora entusiasmada conta que "Comprei esta air fryer para substituir outra que tinha de 4 litros, pois precisava de 2 cestas. Esta é muito melhor, deixa a comida bem cozinhada e tem mais programas." Outro comprador afirma que "Depois de uns meses de uso a air fryer está igual, está a resistir bem à limpeza diária."

Por fim, um utilizador partilha: "Tenho esta air fryer há quase 2 anos e uso-a praticamente 6 vezes por semana. O funcionamento é excelente".

