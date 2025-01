Esta air fryer vende-se aos milhares e conta com excelentes avaliações

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem é que não sonha em chegar a casa e ter o jantar pronto em minutos? Entre reuniões, trânsito e mil tarefas para fazer, o tempo na cozinha tornou-se um verdadeiro luxo. Por isso quando descobrimos um eletrodoméstico que acelera o processo e ainda poupa na conta da luz, percebemos porque é que tantas pessoas estão rendidas. A Ninja tem conquistado milhares de fãs com as suas air fryers, e este modelo de duplo compartimento não é exceção.

Dois pratos ao mesmo tempo? Sim, é possível

"É muito fácil de manusear e limpar. Tem bons materiais e parece robusta", partilha uma utilizadora satisfeita sobre a air fryer. O que mais surpreende é a capacidade de cozinhar dois alimentos diferentes em simultâneo graças às suas duas gavetas independentes e à função SYNC. "O facto de poder cozinhar dois pratos no mesmo tempo é fantástico. Uso muito os botões SYNC e MATCH", explica um comprador. "Pode fazer-se batatas fritas de um lado e frango do outro, sem misturar sabores, e terminam ao mesmo tempo", confirma outro utilizador.

Uma máquina, seis funções que simplificam a vida

Com capacidade total de 7,6 litros divididos em dois compartimentos independentes, esta air fryer oferece seis modos de cozedura: Max Crisp (para congelados), assar, aquecer, fritar, desidratar e cozer. "É uma máquina fantástica se gosta de cozinhar de forma fácil e rápida", confirma um utilizador. "Tinha muita vontade de experimentar uma Ninja. A qualidade e os acabamentos são brutais", partilha outro comprador que já tinha experimentado outras marcas.

Qualidade que se mantém com o uso

"Tenho quase dois anos de utilização intensiva, uso pelo menos seis vezes por semana e o funcionamento é excelente", partilha um comprador satisfeito. A durabilidade é, aliás, um dos pontos mais elogiados, com vários utilizadores a destacarem que as gavetas antiaderentes são fáceis de limpar e mantêm a qualidade mesmo com uso frequente. "É super fácil de limpar, basta seguir as instruções e limpar à mão, nem é preciso usar a máquina da loiça", explica outro utilizador.

Adquira a Air Fryer Ninja aqui

Um investimento que compensa

Com avaliações positivas sobre a poupança energética - "Tornou o meu forno redundante e poupa-nos dinheiro" - esta fritadeira de ar quente está atualmente 40 euros mais barata que o preço original. Para muitos utilizadores, o valor compensa pela praticidade e versatilidade: "Super satisfeita com a aquisição desta air fryer, as duas gavetas independentes e o poder sincronizar o tempo para ambas consoante o que estiver a cozinhar. Perfeito!"

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.