Esta air fryer com 11 litros de capacidade, poupa 60% de energia e ainda tem cilindro para  batatas

Ainda não comprou air fryer? Esta é a mais vendida da Amazon e custa pouco mais de 50 euros

Poupar energia, cozinhar de forma mais prática e ainda conseguir refeições com menos gordura é hoje uma realidade possível graças às air fryers. Este eletrodoméstico já conquistou muitas cozinhas portuguesas e, a cada nova versão, mostra como pode facilitar o dia a dia. O modelo que destacamos tem capacidade de 11 litros, um cilindro rotativo para batatas fritas e chega com a promessa de gastar menos 60% de energia em comparação com o forno.

Uma air fryer que impressiona pela dimensão

Apesar do nome delicado, a Air Fryer Princess apresenta-se com uma capacidade generosa e versatilidade notável. Consegue cozinhar até uma pizza de 23 cm ou um frango de 1,2 kg, sendo ideal para famílias. Graças à circulação de ar quente, reduz até 80% da gordura dos alimentos, mantendo o sabor e a textura. E o cilindro rotativo integrado permite preparar batatas fritas crocantes praticamente sem óleo.

Tecnologia prática e programas automáticos

Este modelo não se limita a fritar. Oferece 10 programas pré-definidos que permitem assar, grelhar, torrar, desidratar fruta ou até descongelar. Tudo de forma intuitiva através do ecrã tátil digital, onde é possível ajustar a temperatura entre 80 e 200 °C. Além da cesta rotativa, inclui três grelhas e um espeto para assar — acessórios pensados para simplificar diferentes tipos de confeção.

A opinião de quem já experimentou

Com uma classificação média de 4,3 estrelas em mais de 22 mil avaliações, a Air Fryer Princess tem conquistado elogios pela sua capacidade e praticidade. Entre os comentários, há quem sublinhe: “Funciona muito bem com bastante espaço para um frango inteiro” ou “As batatas fritas ficam espetaculares, crocantes e saudáveis”. Outros utilizadores destacam o lado prático: “Todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça, o que é um alívio”. Para muitos, tornou-se indispensável: “É a melhor compra que fiz este ano. Já não imagino cozinhar sem ela”. E, para quem ainda hesita, um testemunho resume: “Vale cada cêntimo. Se tiver espaço, não hesite.”

