Facebook Instagram
Descobertas

Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

Com menos de 50 euros, esta air fryer faz tudo o que um forno faz — mas 62% mais eficiente
Pilar Castelo Branco
Hoje às 09:44

Este artigo pode conter links afiliados*

Air Fryer princess
Air Fryer princess
Aumenta os níveis de energia e fortalece os músculos: o suplemento acessível que é um sucesso no mundo inteiro

Esqueça o forno, o óleo e a loiça acumulada. A nova air fryer Princess Deluxe é daquelas descobertas que fazem pensar “como é que  vivi sem isto até agora?”. E o melhor é que está a menos de 50 euros, um preço quase inédito para um modelo com painel digital, grande capacidade e eficiência energética.

Cozinha saudável, sem esforço (e sem culpa)

A grande promessa das air fryers é simples: fritar sem óleo — e a Princess cumpre à risca. Graças à tecnologia de circulação de ar quente, cozinha com até 80% menos gordura, mantendo o sabor e a textura crocante que todos adoramos. Pode preparar batatas fritas, legumes, frango, peixe, lasanha, bolos e até muffins de mirtilo — tudo com muito menos calorias.

Adquira aqui

air fryer

Com 5,5 litros de capacidade, é perfeita para famílias ou jantares de amigos. Cabe até 1,5 kg de batatas de uma só vez, o que significa menos tempo na cozinha e mais tempo a desfrutar.

Inteligente, moderna e eficiente

Além de bonita — o design em aço inoxidável e preto mate ficaria bem em qualquer cozinha —, esta air fryer é surpreendentemente intuitiva. O painel digital tátil com ecrã LCD permite escolher entre oito programas automáticos ou ajustar manualmente tempo e temperatura, ao seu gosto.

E é amiga do ambiente e da carteira: consome 62% menos energia do que um forno convencional. Um pequeno gesto que faz uma grande diferença — sobretudo quando cozinha todos os dias.

Mais de mil pessoas já aprovaram

Com uma classificação média de 4,5 estrelas e mais de 1.600 avaliações na Amazon, a air fryer da Princess é uma das mais bem cotadas do momento. “Fantástica! Funciona perfeitamente depois de meses de uso”, diz uma cliente. Outro utilizador destaca: “Excelente relação qualidade-preço. Super fácil de limpar e cozinha tudo muito rápido.”

E a tendência não para de crescer: só no último mês, mais de 50 pessoas compraram este modelo.

Fácil de limpar e pronta a usar

A cesta antiaderente removível facilita a limpeza, e a pega “Cool Touch” evita queimaduras. É livre de BPA e vem com um livro de 30 receitas para quem quer inspiração — de pratos salgados a sobremesas saudáveis.

Com esta air fryer, preparar refeições rápidas, deliciosas e saudáveis deixa de ser um plano de domingo e passa a ser o novo normal da sua cozinha.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

RELACIONADOS
Aumenta os níveis de energia e fortalece os músculos: o suplemento acessível que é um sucesso no mundo inteiro
Um colchão para verão e outro para inverno? Os dois! Este modelo reversível está a 136 euros
A máquina depiladora de menos de 100 euros que a sua esteticista não quer que descubra
Parece um Dyson mas custa muito menos: aspirador com milhares de avaliações positivas está a 150 euros
Mais Vistos
00:02:50
Secret Story
Caldo entornado! Fábio 'toca demais' em Marisa e Pedro Jorge explode de ciúmes: «Mulheres ficam desconfortáveis»
tvi
00:00:56
Secret Story
Marisa desaba em lágrimas: «Ninguém tem de mexer nas minhas partes íntimas»
tvi
00:01:39
Secret Story
Correria louca: Bruno deixa Ana Cristina em stress máximo - e tudo por causa de um ovo!
tvi
00:02:16
Secret Story
Risos: Concorrentes dançam ao som de música infantil
tvi
Destaques IOL
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
Calçado
Vão voar das prateleiras: Aldi lança novas socas inspiradas nas Birkenstock por menos de 15 euros
Portugal
Este hotel português deixou os espanhóis rendidos e já teve destaque na imprensa internacional
Aldi
Aldi lança estendal dois em um: extensível e facilita uma das tarefas mais irritantes
Mais Lidas
Dois às 10
Supermercado recruta colaboradores para 8 dias de trabalho por mês com salário de 855 euros
tvi
Manuel luis goucha
«Há já muitos anos que pensava nisto»: Manuel Luís Goucha mostra-se entusiasmado com novo projeto profissional, que envolve Rui Oliveira
Lojas
Rival da Mercadona, Lidl e até Primark abre mais três lojas gigantes em Portugal
Orçamento do Estado
Tudo o que muda nas pensões em 2026. Nem todos têm ganhos de poder de compra garantidos
cnn
Internacional
Mkhitaryan revela episódio surreal com Mourinho: «És uma m...»
maisfutebol
História de amor
Ana e Daniel são irmãos, têm dois filhos e lutam pelo direito a casar-se. A história de amor polémica que continua a agitar mentalidades