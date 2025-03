Esta air fryer também cozinha a vapor e está a ser um sucesso de vendas

Este artigo pode conter links afiliados*

Andávamos a explorar os produtos mais vendidos na categoria de Casa e Cozinha na Amazon quando o nosso olhar se fixou neste eletrodoméstico elegante. Com mais de 1.600 avaliações positivas, uma classificação de 4,1 estrelas e mais de 500 unidades vendidas apenas no último mês, esta air fryer conquistou um lugar de destaque no top de vendas. O seu segredo está na combinação de cozinhar sem gordura com um sistema de vaporização, trazendo o melhor de dois mundos para a cozinha moderna.

O design que chama a atenção

O primeiro aspeto que nos atraiu foi o seu design distinto. Num mercado repleto de air fryers pretas e cinzentas, o modelo CREATE em branco com detalhes em preto sobressai pela sofisticação. A bandeja em cristal transparente, diferente das tradicionais cestas opacas, permite observar a preparação sem abrir o aparelho — uma vantagem prática para quem gosta de ver o progresso da confeção.

"Fiquei surpreendido com a qualidade. É fácil de limpar, funciona na perfeição e o facto de ter a janela em vidro para ver o processo de cozedura é fantástico", partilha um dos compradores nas avaliações.

Adquira a air fryer CREATE AQUI

Vapor integrado: a inovação que preserva o sabor

A verdadeira revolução está na função de vaporização. Ao contrário das air fryers convencionais que tendem a secar demasiado os alimentos, este modelo pulveriza automaticamente pequenas quantidades de água consoante o programa selecionado. O resultado são alimentos que mantêm a sua suculência natural sem adição de gorduras.

Uma compradora relata a sua experiência: "Temos utilizado para fritar batatas, cozinhar frango e até fazer legumes. A função do vaporizador é espetacular, pois deixa os alimentos húmidos e saborosos, principalmente o frango. Muito melhor do que as airfryers tradicionais!"

Os 6 programas que simplificam as refeições em família

Com seis programas pré-instalados e uma capacidade que serve até 6 pessoas, percebemos por que tantas famílias estão a comprar esta air fryer. Desde batatas fritas estaladiças a legumes no ponto certo, passando por carnes suculentas — tudo isto sem necessidade de supervisão constante.

"Comprei para a minha mãe e tem sido fantástica. Fácil de usar, muito prática. Não sabe cozinhar? Não há problema, com esta air fryer é só colocar os ingredientes e escolher o programa", conta outro utilizador satisfeito, sublinhando a facilidade de uso que tem convertido até os mais resistentes à tecnologia na cozinha.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.