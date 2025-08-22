Apartamentos pequenos, soluções inteligentes: esta air fryer de 2 litros é perfeita (e vai de férias connosco)

Este artigo pode conter links afiliados*

Viver em espaços reduzidos implica escolher eletrodomésticos que ocupem pouco espaço, mas que ofereçam o máximo de funcionalidades. É por isso que cada vez mais pessoas recorrem às air fryers compactas, ideais para preparar refeições rápidas sem encher a cozinha. A COSORI air fryer de 2 litros, disponível por cerca de 50€, é um desses aparelhos que se adapta facilmente ao dia a dia e até às férias, graças ao seu design leve e portátil.

Design pensado para espaços pequenos

Com dimensões de apenas 256 x 211 x 267 mm, este modelo encaixa-se facilmente em qualquer bancada, mesmo nas cozinhas mais reduzidas. A capacidade de 2 litros é adequada para uma ou duas pessoas, permitindo preparar porções equilibradas sem desperdiçar comida ou energia.

Tecnologia que faz a diferença

Equipada com circulação de ar quente a 360°, garante resultados uniformes, crocantes por fora e macios por dentro. A temperatura chega aos 205°C e o painel digital tátil torna a utilização intuitiva, com acesso a receitas online que ajudam a variar nas escolhas.

Funcionalidades práticas

Esta COSORI reúne quatro funções num só aparelho: fritar, grelhar, assar e reaquecer. Além disso, promete até 97% menos óleo em comparação com a fritura tradicional, tornando-se uma opção mais saudável sem perder sabor. A função One-Touch simplifica ainda mais a experiência, bastando um clique para iniciar o programa desejado.

Limpeza sem complicações

Um dos pontos mais valorizados deste aparelho é a facilidade de manutenção. O cesto antiaderente evita que os alimentos fiquem colados e é compatível com a máquina de lavar loiça, poupando tempo após cada utilização. Outro detalhe é o funcionamento silencioso, com apenas 48 dB, ideal para usar a qualquer hora sem incomodar.

O que dizem os utilizadores

Com uma classificação média de 4,7 estrelas e mais de 4.500 avaliações, esta air fryer já conquistou quem a experimentou. Muitos destacam que “tem o tamanho perfeito para cozinhar só para uma pessoa”, enquanto outros reforçam a comodidade de levar o aparelho em viagens ou até para casas de férias. A opinião geral é clara: trata-se de uma solução prática, compacta e com excelente relação qualidade-preço.

Adquira aqui a air fryer

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.