Air Fryer Princess XXL de 11 litros tem cesto giratório para batatas e é "Escolha da Amazon"

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Aspirador tipo Dyson que já é "Escolha da Amazon" está agora abaixo dos 100€

Com o selo "Escolha da Amazon" e mais de 6.400 avaliações, esta air fryer da Princess continua a ser uma das preferidas de quem procura substituir o forno tradicional sem abdicar de resultados crocantes, e a gastar bastante menos energia no processo.

Um forno compacto que faz (quase) tudo

A dimensão de 11 litros abre espaço para refeições completas: cabe uma pizza de 23 cm, um frango de 1,2 kg e vários acompanhamentos graças às três grelhas incluídas. A circulação de ar quente reduz até 80% da gordura, mantendo os alimentos crocantes por fora e macios por dentro. O cesto giratório para batatas fritas é um dos pontos mais elogiados deste modelo, já que permite fazer batatas quase sem óleo, de forma uniforme e sem necessidade de mexer.

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Programas automáticos para simplificar o dia

A Princess não se limita a fritar. Com 10 programas pré-definidos, esta air fryer permite assar, grelhar, torrar, desidratar fruta ou descongelar. O ecrã tátil torna tudo mais intuitivo, permitindo ajustar a temperatura entre os 80 e os 200°C. Além do cesto giratório, inclui ainda um espeto para assar, pensado para quem gosta de obter resultados de forno sem o consumo energético habitual, uma redução que pode chegar aos 60% face a um forno tradicional de 3300 W.

O que dizem os utilizadores

Com mais de 6.400 avaliações, as opiniões continuam a ser positivas: "Funciona muito bem, com bastante espaço para um frango inteiro", escreve um utilizador. Outro destaca o ponto forte do cesto giratório: "As batatas fritas ficam espetaculares, crocantes e saudáveis." Há também quem valorize o lado prático: "Todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça, o que é um alívio."

Com o selo oficial da Amazon e funcionalidades que rivalizam com um forno tradicional, não surpreende que esta air fryer continue a gerar tanta procura. A capacidade de 11 litros, aliada ao cesto giratório para batatas fritas e aos 10 programas automáticos, mantém este eletrodoméstico entre as escolhas mais práticas para quem procura cozinhar de forma mais rápida e económica.

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