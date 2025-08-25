Facebook Instagram
Receitas

As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim

Pode parecer estranho, mas sim, é possível fazer arroz na air fryer. Saiba como
IOL
Ontem às 12:48
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa

A air fryer já provou ser muito mais do que uma fritadeira sem óleo: dá para assar, grelhar, tostar e até preparar sobremesas. Mas e arroz? Muitos não sabem ou até acham que pode correr mal mas, no entanto, o site Cosori partilhou uma receita que mostra que sim, é possível cozer arroz na air fryer e o resultado pode surpreender.

O truque está em usar uma taça própria para a air fryer, onde se mistura arroz, água (ou caldo), um fio de azeite e sal. Depois, basta deixar cozinhar a 180 °C durante cerca de 25 a 30 minutos, mexendo a meio para garantir que fica solto e bem cozido.

Esta técnica não se limita ao arroz branco: paella, arroz frito, arroz doce e até outros grãos também podem ser preparados desta forma, abrindo espaço para novas experiências culinárias com este eletrodoméstico.

 

 

RELACIONADOS
Fez carne estufada e ficou rija? Este é o segredo para a deixar super tenra e saborosa
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Cozer ovos na air fryer? Eis a razão para começar já
Não deite fora as cascas das batatas: tansforme-as num snack crocante na air fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Estas bolinhas parecem pão de queijo, mas são saudáveis e fazem-se na air fryer
Mais Vistos
00:01:35
Big Brother
Afonso não dá uma oportunidade a Catarina Miranda: «Quando é que eu dei a entender que quero alguma coisa contigo?»
tvi
00:01:06
Big Brother
Enquanto uns choram, Catarina Miranda não tem pieadade: «É tão bem feita»
tvi
00:03:43
Big Brother
Dupla de costas voltadas? Afonso Leitão ignora Catarina Miranda e o ambiente fica tenso
tvi
00:01:32
Big Brother
Miranda em choque com confissão de Maria Botelho Moniz sobre Kina. Veja a reação da concorrente
tvi
Destaques IOL
Air fryer
As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim
Batata doce
Batata-doce crocante na air fryer: a receita viral que todos estão a experimentar
Air Fryer
É seguro usar papel de alumínio na air fryer?
Praias do Algarve
Cristina Ferreira descobriu "a praia mais incrível do Algarve"
Mais Lidas
Katia Aveiro
«Pensaram que não tinha roupa para ocasião, que erro gravíssimo»: Katia Aveiro excluída de evento importante da cidade onde vive, no Brasil
Big Brother
Perdeu «13 anos de trabalho» em segundos. Fanny Rodrigues alvo de roubo: «O pagamento de Deus vai chegar»
tvi
Violência doméstica
Bombeiro voluntário agride brutalmente a mulher em frente ao filho de nove anos na Madeira
cnn
Iris soares
“Sósia” portuguesa de Georgina Rodríguez revela lucro de milhares de euros por mês. E não é como influencer
Duna de areia
Homem morre soterrado por duna de areia enquanto brincava na praia com os filhos. Tinha 28 anos
Famosos
Após acidente mortal, "A Pipoca Mais Doce" recebe notícia chocante: "Muita força à família e um beijinho aos filhos"
selfie