As opiniões dividem-se: podemos ou não cozer arroz na air fryer? Esta receita garante que sim

A air fryer já provou ser muito mais do que uma fritadeira sem óleo: dá para assar, grelhar, tostar e até preparar sobremesas. Mas e arroz? Muitos não sabem ou até acham que pode correr mal mas, no entanto, o site Cosori partilhou uma receita que mostra que sim, é possível cozer arroz na air fryer e o resultado pode surpreender.

O truque está em usar uma taça própria para a air fryer, onde se mistura arroz, água (ou caldo), um fio de azeite e sal. Depois, basta deixar cozinhar a 180 °C durante cerca de 25 a 30 minutos, mexendo a meio para garantir que fica solto e bem cozido.

Esta técnica não se limita ao arroz branco: paella, arroz frito, arroz doce e até outros grãos também podem ser preparados desta forma, abrindo espaço para novas experiências culinárias com este eletrodoméstico.