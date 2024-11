Tem visto vídeos com receitas de massa e arroz na air fryer? Cuidado: podem estragar a fritadeira

Air fryer com design retro a preço de saldo? Sim, encontrámos!

Nem sempre o que se vê nas redes sociais obedece a padrões de segurança. É o caso das receitas com líquidos nas air fryer. As dicas que envolvem cozinhar massa ou arroz podem causar problemas à fritadeira de ar quente, tanto na preparação quanto no aparelho, como explica o site espanhol 20minutos.

A massa e o arroz necessitam de água abundante para serem cozinhados corretamente, um requisito que a air fryer não consegue satisfazer. Este equipamento utiliza ar quente para cozinhar os alimentos, o que é perfeito para assados ou fritos com pouco ou nenhum óleo, mas não para alimentos que exigem imersão em água.

Tentar cozinhar massa ou arroz na air fryer pode resultar em alimentos crus ou duros e, pior ainda, pode danificar o aparelho. No caso do arroz, algumas adaptações podem funcionar, como preparar uma receita de arroz já cozido transformando-o em um prato crocante, semelhante a snacks. Mesmo assim, é essencial utilizar recipientes adequados e evitar o excesso de água no aparelho.

das suas preparações, siga as orientações dos fabricantes e explore receitas específicas para a air fryer.