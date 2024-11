Black Friday: Esta air fryer é perfeita para cozinhas pequenas e está a menos de 30€

Este artigo pode conter links afiliados*

O mercado está inundado de air fryers cada vez maiores e mais versáteis, mas nem sempre é isso que procuramos. Para quem vive sozinho, em casal ou tem uma cozinha pequena, os modelos mais compactos fazem muito mais sentido. É aqui que entra a air fryer da marca Bella: desenhada a pensar precisamente nestas necessidades, ocupa o mínimo de espaço na bancada e é ideal para refeições de uma a três pessoas. E há mais uma boa notícia - durante esta semana de Black Friday, está disponível na Amazon por menos de 30 euros.

Com um design minimalista em azul-marinho que combina com qualquer decoração, esta não é daqueles eletrodomésticos que precisamos de esconder quando recebemos visitas em casa. A sua versatilidade é outro ponto forte, permitindo preparar desde batatas fritas caseiras com menos gordura até asinhas de frango ou legumes assados para uma refeição mais leve. Para os mais distraídos, o temporizador de 60 minutos com desligamento automático é uma mais-valia, e a facilidade de limpeza torna-a ainda mais prática para o dia a dia.

Com mais de 5.700 avaliações na Amazon e uma classificação média de 4,4 estrelas em 5, esta air fryer tem conquistado os utilizadores principalmente pela sua dimensão : "Comprei-a para uma cozinha pequena e tem o tamanho perfeito. Para três pessoas cozinha na medida certa", partilha um dos compradores. Esta opinião é partilhada por vários utilizadores que vivem sozinhos: "É o tamanho ideal para mim que vivo sozinho e ainda dá para cozinhar para duas pessoas. Encaixa-se perfeitamente na bancada e tudo o que experimentei fica perfeito". A simplicidade de utilização é outro aspeto frequentemente elogiado, com comentários como "É muito simples de usar e de arrumar. Funciona muito bem". Uma das reviews mais populares resume bem o sentimento geral: "Já usei esta air fryer várias vezes desde que a comprei e estou muito satisfeito com os resultados. É fácil de usar e ainda não queimei nada. A lição que aprendi é que não é preciso pagar muito para ter um bom produto".

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.