Black Friday: o preço desta air fryer elogiada por mais de 100 mil clientes caiu a pique

O ritmo acelerado do dia-a-dia nem sempre deixa tempo para preparar refeições elaboradas. Mas com 5,5 litros de capacidade, esta air fryer da COSORI permite preparar refeições completas para 6 pessoas em minutos. É ideal para famílias ocupadas que procuram uma forma mais prática e saudável de cozinhar, reduzindo até 85% do uso de óleo sem comprometer o sabor dos alimentos.

Com 11 programas pré-definidos, um ecrã tátil LED intuitivo e temperatura ajustável entre 75°C e 205°C, fazer qualquer refeição é agora uma tarefa simples. Seja para assar um frango inteiro, fazer bolos, gratinar ou preparar legumes assados, a tecnologia de circulação de ar a 360° garante alimentos dourados e crocantes por igual. É três vezes mais rápida que um forno tradicional e ainda inclui funções especiais como o aviso para agitar os alimentos e manter a comida quente. A cesta antiaderente vai à máquina de lavar loiça, facilitando a limpeza depois das refeições. E para os mais aventureiros na cozinha, inclui 100 receitas em papel e 300 online, desde pratos básicos até criações dignas de chef.

O que dizem quem comprou

Com uma classificação média de 4.7 estrelas em 5 e mais de 106.000 avaliações, esta air fryer tem conquistado os utilizadores pela sua versatilidade e qualidade. "A air fryer COSORI transformou a minha forma de cozinhar e de desfrutar das refeições de uma maneira que nunca imaginei. É uma ferramenta de cozinha que não posso deixar de elogiar pela sua simplicidade, versatilidade e desempenho excecionais", partilha um comprador satisfeito.

A qualidade do revestimento antiaderente e a capacidade generosa são outros pontos fortes: "A melhor decisão que tomei foi comprar uma air fryer deste tipo. Anteriormente comprei outro modelo que devolvi porque o antiaderente não era de boa qualidade, nada a ver com esta, onde nenhum alimento agarra e, portanto, limpa-se rápida e facilmente". E há quem confirme que vale mesmo a pena o investimento: "Depois de muita pesquisa, escolhi esta pelos comentários e porque vários conhecidos já a tinham. Hoje posso dizer que a uso todos os dias para cozinhar e, além de gastar quase nenhum óleo, a comida fica muito mais saudável. Recomendo a 100%, voltaria a comprar".

