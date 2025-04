Esqueça as air fryers onde nem uma pizza cabe. Este modelo veio mudar tudo

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem tem uma air fryer sabe que não há como voltar atrás: são muito práticas, ajudam a sujar menos loiça, a comida fica dourada e crocante. A Breville Halo Flexi leva isto a outro nível, com 11 litros de capacidade divididos em duas zonas independentes, permitindo cozinhar um frango inteiro e batatas ao mesmo tempo - ou qualquer combinação que imagine. E isto não é tudo. Se está tão entusiasmado quanto nós, continue a ler o artigo.

"Estou encantada," partilha uma compradora. "Demorei a decidir-me, mas acertei. É muito prática, oferece excelentes resultados, tem o interior todo em aço inoxidável, a porta é removível e não aquece ao toque. Mudou completamente a minha forma de cozinhar, sem recorrer a produtos tóxicos."

Duas zonas separadas, combinações infinitas

A grande diferença da Breville Halo Flexi está na sua capacidade de cozinhar dois pratos diferentes em simultâneo. Com um compartimento de 11 litros dividido em duas zonas de 5,5 litros cada, permite preparar, por exemplo, um prato principal e um acompanhamento ao mesmo tempo. "A separação em duas partes é muito útil e a utilização é bastante intuitiva," confirma um utilizador satisfeito.

Sincronização inteligente para refeições completas

Uma das funcionalidades mais impressionantes deste modelo é a sincronização, que permite preparar dois alimentos com tempos de cozedura diferentes, mas garante que terminem ao mesmo tempo. Imagine preparar um peixe grelhado num compartimento e legumes assados no outro - mesmo com tempos diferentes, o jantar estará pronto na hora certa, sem que alguns ingredientes fiquem a arrefecer enquanto outros ainda cozinham. "Isto mudou as nossas vidas para melhor (nem acredito que estou a escrever isto)," confessa outro comprador. "Já assei um frango inteiro com batatas assadas, fiz bolos, legumes assados e experimentei novas receitas. É super rápido."

12 modos para explorar

Com 12 maneiras diferentes de cozinhar, esta air fryer adapta-se a praticamente qualquer receita. Do tradicional modo de fritar com ar até assar, gratinar ou simplesmente reaquecer, oferece opções para todas as refeições do dia. Adicione a isto 10 pré-configurações de cozedura e um design que utiliza 95% menos óleo do que as air fryers convencionais, e percebe-se porque é que os utilizadores estão tão impressionados. "O meu ceticismo em relação a este tipo de aparelho foi completamente superado," admite um cliente. "Habituei-me e agora dificilmente me separo dele. Já fiz várias experiências e, agora, até consigo usar os programas pré-definidos sem precisar de recorrer ao modo manual."

Com o preço atual de 132,14€ (43% abaixo do valor original), esta pode ser a altura certa para experimentar uma nova forma de cozinhar no dia-a-dia.

