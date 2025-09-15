Facebook Instagram
O forno pode esperar: esta air fryer já grelha, assa e frita

Mais de 800 pessoas compraram-na só no último mês e não é difícil perceber porquê
Pilar Castelo Branco
Hoje às 11:15

Este artigo pode conter links afiliados*

Esta air fryer Philips familiar nunca esteve tão barata. E pode ir à máquina da loiça

A Air Fryer Cecofry&Grill Duoheat 6500 chegou para simplificar a rotina na cozinha. Com espaço para cozinhar para toda a família, permite preparar refeições completas sem complicações. O destaque vai para a dupla resistência, que abre possibilidades: grelha carnes e legumes, frita com ar, assa pratos no forno e até deixa as pizzas com a massa no ponto certo.

Cozinhar sem complicações

O ecrã táctil digital a cores é intuitivo e tem 12 programas pré-definidos que ajudam a ganhar tempo sem perder qualidade. Basta escolher o menu e deixar a air fryer tratar do resto. Graças à cozedura a 360º, os alimentos ficam uniformes e crocantes, sem necessidade de os virar a meio.

Vigiar sem abrir

Outro detalhe que os utilizadores destacam é a janela transparente, que permite espreitar o processo de cozedura sem libertar calor. É uma pequena funcionalidade que faz diferença, especialmente em receitas mais sensíveis como massas ou carnes grelhadas.

O que dizem os utilizadores

Com uma média de 4,4 estrelas em mais de 5 mil avaliações na Amazon, a Cecofry&Grill soma elogios à versatilidade e facilidade de uso. Uma compradora resume: “Superou as minhas expectativas. A potência de 2200W faz toda a diferença e os 12 menus automáticos facilitam muito o dia-a-dia”. Outra opinião sublinha a praticidade: “Não é preciso virar os alimentos e a janela permite controlar tudo sem interromper o processo”.

Adequada para toda a família

Com uma capacidade de 6,5 litros, é perfeita para famílias de quatro ou mais pessoas. Das batatas fritas crocantes às carnes grelhadas ou pizzas ao estilo italiano, adapta-se a diferentes gostos e necessidades. Além disso, ocupa menos espaço do que ter vários aparelhos separados.

Um bestseller da Amazon

Não é por acaso que esta air fryer está entre os produtos mais vendidos da categoria Casa e Cozinha. Junta potência, design moderno e funcionalidades que simplificam o dia-a-dia. Um aparelho pensado para quem gosta de variar nas receitas, mas quer manter a cozinha organizada e prática.

air fryer cecotec

