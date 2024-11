Esta air fryer tem um ecrã tátil que ajuda a fazer as receitas. E é bem mais barata do que imagina

Este artigo pode conter links afiliados*

Imagine poder fazer o frango para toda a família e as batatas fritas ao mesmo tempo, cada um no ponto perfeito. Com uma capacidade generosa de 10 litros, esta air fryer da Cecotec faz exatamente isso. Tem uma parede divisória que permite cozinhar dois pratos diferentes em simultâneo, cada um à sua temperatura - dos 40 aos 200 graus. E pode esquecer aquela ansiedade de não saber se já está pronto: com 10 programas automáticos, a máquina conhece o tempo certo para cada receita.

Três aparelhos num só

Já não vai precisar de ter a bancada cheia de eletrodomésticos: este aparelho 3 em 1 é air fryer, grelhador e ainda prepara pizzas perfeitas. Quer um bife no ponto? A placa Grillin Style deixa aquelas marcas de grelhado que fazem água na boca. Se é fã de pizza, vai adorar a função Pizza Maker para massas estaladiças e douradas. E enquanto tudo coze, pode ir espreitando através da janela de visualização.

O conforto de cozinhar sem esforço

Com dois cestos independentes e toda a potência necessária, preparar o almoço ou jantar para a família tornou-se muito mais simples. Basta escolher um dos programas predefinidos no ecrã ou ajustar manualmente a temperatura conforme a preferência. O resultado? Pratos deliciosos e saudáveis usando apenas uma colher de óleo.

Design pensado ao pormenor

Com um ecrã LED tátil e acabamento em inox, esta air fryer tem dupla resistência superior e inferior para garantir que tudo fica cozinhado por igual. É perfeita para todo o tipo de receitas: desde batatas fritas a assados de legumes, passando por snacks e grelhados. O design 3D distribui o calor de forma uniforme, garantindo resultados profissionais em casa.

O que diz quem comprou

Com uma classificação média de 4.1 estrelas em 5 e mais de 560 avaliações, esta air fryer tem convencido os utilizadores mais céticos. "Era muito reticente em relação às air fryers mas decidi arriscar. Já fizemos asas de frango, batatas fritas, bife e legumes - ficou tudo delicioso, leve e saboroso", partilha uma compradora satisfeita.

A facilidade de utilização é muito elogiada: "Há imensas receitas práticas e saudáveis, sem complicações. E o melhor é que não suja toda a cozinha". " E há quem destaque a praticidade: "A janela de visualização é muito útil para controlar a cozedura sem ter de interromper o funcionamento. É silenciosa e o cesto é mesmo muito espaçoso".

Adquira aqui a fritadeira de ar quente

