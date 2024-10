Finalmente! Está a menos de 100 euros a air fryer que faz dois cozinhados ao mesmo tempo

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter uma air fryer é, de facto, útil. Mas a pouca capacidade é muitas vezes apontada por quem tem de sentar algumas pessoas à mesa como o grande motivo para não usar mais. Porém, quando procuramos air fryer com grande capacidade os preços já são bem mais elevados.

É por isso que estamos tão entusiasmados com esta air fryer da Cecotec, que tem 9 litros de capacidade e que permite dividir a cuba em duas partes de 4,5 litros para cozinhar alimentos diferentes ao mesmo tempo. Não só dividir como cozinhar com temperaturas e tempos diferentes em cada parte! Está com o preço mais baixo de sempre na Amazon, por 85.39€.

Esta fritadeira de ar quente, como todas as outras, permite cozinhar com uma única colher de óleo ou azeite, conseguindo pratos mais saudáveis. A potência de 2850 W permite cozinhar rapidamente todos os pratos e tem ainda integrada a tecnologia PerfectCook com ar quente que circula pelo interior e sai pelos orifícios traseiros.

Se não souber bem quanto tempo e temperatura escolher para o seu prato, não se preocupe. Este aparelho traz 6 modos pré-configurados que lhe vão dizer o que deve programar tendo em conta o tipo de alimento que quer cozinhar.

Para melhorar a experiência e reduzir o tempo de limpeza há aacessórios imprescindíveis:

E quem já comprou o que diz desta air fryer?

“Faço peixe, carne, legumes, batatas, pizzas, croquetes, ovos... tudo!! E não preciso de virar nada, se quiser que fique mais crocante coloco um pouco mais de EVOO e pronto. E se eu quiser colocar um pedaço grande, retiro a divisória da cuba e cabe tudo, tanto carne quanto peixe”, escreve uma cliente. “Uso os papéis e cestos de silicone para proteger a air fryer, só preciso de passar um pano húmido quando está frio e pronto”, conclui.

“Somos quatro em casa e o tamanho é perfeito para cozinhar um ou vários alimentos ao mesmo tempo, graças ao separador que permite cozinhar dois alimentos diferentes com temperaturas e tempos diferentes em cada compartimento”, explica ainda outra cliente.

Veja aqui o preço e como comprar

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.