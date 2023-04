‘Air fryer’: Estes são os passos fazer batatas fritas caseiras nas fritadeiras sem óleo

As fritadeiras sem óleo, conhecidas como ‘air fryer’, têm feito sucesso e marcam presença em cada vez mais cozinhas. Mas, para obter resultados é necessário ter em atenção algumas dicas. De acordo com a DECO Proteste, estes são os passos que deve seguir para fazer batatas fritas caseiras:

• Opte por variedades indicadas para fritar (consulte o rótulo das pré-embaladas) e conserve-as num local escuro, como a despensa, a temperaturas entre 6 e 10ºC;

• Descasque as batatas e corte-as em palitos grossos (10x10 milímetros) e passe por água quente, para eliminar açúcares;

• Deixe em água fria durante 15 a 20 minutos;

• Seque com um pano ou papel de cozinha;

• Coloque uma colher de sopa de óleo vegetal numa taça e envolva os palitos na gordura;

• Retire as batatas com as mãos ou com um utensílio de cozinha com furos, para que o excesso de óleo fique na taça;

• Ponha os palitos no cesto (no máximo, até meio) e agite duas ou três vezes durante a preparação, e retire logo que estejam dourados (não deixe escurecer).

