Air fryer e congelados: o que resulta, o que falha e como corrigir

Nos últimos anos, a air fryer tornou-se presença obrigatória em muitas cozinhas, permitindo confecionar pratos saborosos com menos gordura e sem complicações. Segundo o Petite Chef, este eletrodoméstico tem revolucionado a forma como se cozinham alimentos congelados, tornando-os estaladiços e dourados com rapidez e sem exigir grandes truques. Ainda assim, alguns cuidados ajudam a garantir resultados mais consistentes.

A maior vantagem de usar a air fryer para cozinhar congelados é dispensar o descongelamento prévio. Cozinhar diretamente do congelador preserva a textura e evita que os alimentos fiquem empapados. Além disso, bastam umas gotas de óleo, se tanto, para que fiquem crocantes, com uma cozedura uniforme e rápida. Importa, no entanto, não encher demasiado o cesto, para que o ar circule bem e os alimentos fiquem cozinhados por igual.

Cada tipo de congelado exige atenção ao detalhe: as batatas fritas devem ser agitadas a meio do tempo para ficarem douradas de forma uniforme; os nuggets precisam de vigilância nos minutos finais para garantir que cozinham por dentro sem secar; os croquetes e as empadas devem ser viradas com cuidado para manter o recheio cremoso e evitar que rebentem.

Quanto à temperatura, o ideal situa-se entre os 180 e os 200 °C, consoante o alimento. Produtos mais delicados (como lasanha ou legumes), pedem temperaturas mais moderadas para não queimar por fora antes de aquecer por dentro. Se a air fryer não for das mais recentes, vale a pena pré-aquecer durante dois ou três minutos para garantir uma cozedura estável desde o início.

Por fim, pode ser útil dar um leve toque de azeite, aplicado com pincel ou vaporizador, sobretudo em alimentos panados. A air fryer confirma-se assim como uma opção prática e equilibrada para quem quer tirar o melhor partido dos congelados do dia a dia.