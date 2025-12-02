Facebook Instagram
Air Fryer familiar recomendada pela DECO está no Continente a um preço incrível

O forno vai ficar para segundo plano quando esta air fryer de 9 litros entrar na nossa cozinha
Vai salvar-nos na preparação do Natal e até é ideia muito válida para presente para aquela pessoa especial que adora cozinhar. Falamos da Air Fryer Yämmi, à venda no Continente, e que vai resolver almoços e jantares da família inteira! Permite até cozinhar duas refeições ao mesmo tempo.

Esta fritadeira de ar quente com cesto duplo foi distinguida pela DECO PROteste como “Escolha Acertada”, tendo em conta a sua relação qualidade-preço. Imaginava que este eletrodoméstico que faz o papel do forno, da fritadeira e da frigideira custava apenas 99 euros?

O painel digital simples e intuitivo tem uma função de Sync, que permite sincronizar o tempo nos cestos para garantir que os dois alimentos terminam em simultâneo ou programar de forma diferente cada um.

Com uma potência de 2000W e uma capacidade total de 9 litros, a tecnologia 4 em 1 permite fritar, assar e aquecer e oferece ainda a função de desidratação. Conta com oito programas pré-definidos dedicados a diferentes alimentos – como batatas fritas, asinhas, marisco, bacon e vegetais.

