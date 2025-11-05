Facebook Instagram
Finalmente uma air fryer com espaço a sério: serve 10 pessoas e tem dois cestos independentes

Menos tempo na cozinha, menos desperdício de energia e refeições para 10 pessoas: esta air fryer promete (e cumpre) tudo isto.
Pilar Castelo Branco
Há 3h e 40min

Este artigo pode conter links afiliados*

Air Fryer Moulinex XXL Dual Easy Fry 11L
Foto: Amazon.es
Cozinhar carne ou fazer um guisado nunca foi tão simples: esta panela de pressão da Tefal nunca esteve tão barata

Cozinhar para toda a família sem sujar várias panelas ou ocupar o forno inteiro é finalmente possível. A Moulinex Dual Easy Fry XXL de 11 litros junta dois cestos independentes — um de 6,5 L e outro de 4,5 L — que permitem preparar pratos diferentes em simultâneo. É a solução ideal para quem procura variedade sem sacrificar tempo na cozinha.

Versatilidade e controlo total

Com sete programas automáticos, esta air fryer adapta-se a praticamente tudo: batatas fritas, frango, peixe, legumes, carne ou até sobremesas. O modo programável e o controlo manual de temperatura e tempo oferecem flexibilidade total, enquanto a tecnologia de circulação de ar quente garante refeições crocantes por fora e suculentas por dentro.

Eficiência que se nota (e se sente) na fatura

A eficiência energética é outro ponto forte: segundo a marca, o consumo é até 70% inferior ao de um forno convencional, e o tempo de confeção também é bastante mais rápido. O design em aço inoxidável, os tabuleiros removíveis e a fácil limpeza completam um conjunto pensado para simplificar o dia a dia. Ideal para famílias numerosas ou para quem gosta de preparar vários pratos ao mesmo tempo, a Dual Easy Fry XXL permite cozinhar para até 10 pessoas num único ciclo.

O que diz quem já experimentou

As opiniões na Amazon confirmam o entusiasmo. "Funciona muito bem, é versátil e fácil de usar", refere um utilizador. Outro destaca a facilidade de uso: "Posso cozinhar duas refeições de uma vez e sincronizá-las para que terminem ao mesmo tempo." Há ainda quem elogie a qualidade dos materiais e o desempenho: "Já tive várias air fryers, mas esta é de longe a melhor. Superou as expectativas."

Onde encontrar

A Moulinex Dual Easy Fry XXL (modelo EZ942BF0) está disponível na Amazon por 142,95 €, com entrega gratuita e opção de envio rápido. 

Adquira aqui

air fryer moulinex

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

