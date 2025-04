Com medo das toxinas, a moda agora são air fryer com cestos em vidro

Este artigo pode conter links afiliados*

A forma como cozinhamos tem evoluído significativamente nos últimos anos, com cada vez mais pessoas a procurarem alternativas mais saudáveis e seguras para preparar as suas refeições. Recentemente, um vídeo partilhado pela conta de Instagram @myhome.adma chamou a atenção para uma nova tendência: as air fryer com cestos em vidro. Esta evolução surge como resposta às crescentes preocupações com a libertação de micropartículas potencialmente prejudiciais à saúde provenientes dos cestos tradicionais em aço.

Quais são as vantagens de uma air fryer com cesto em vidro?

A nova air fryer MIST da marca Create introduz diversas melhorias em relação aos modelos convencionais. Com um design compacto mas mantendo uma capacidade generosa de 4,2 litros, este electrodoméstico destaca-se principalmente pelo seu cesto em vidro transparente, que oferece diversas vantagens:

Ausência de toxinas : Ao contrário dos cestos de aço que podem desgastar-se com o tempo e libertar micropartículas, o vidro é um material que não contamina os alimentos.

Limpeza simplificada : A superfície lisa do vidro torna a limpeza muito mais simples e eficaz do que nos modelos convencionais.

Visibilidade constante dos alimentos : O vidro transparente permite observar o processo de cozedura sem necessidade de abrir o aparelho, resultando num melhor controlo sobre os tempos de preparação.

Funcionalidade adicional de vapor: Este modelo incorpora um sistema de vaporização que permite cozer alimentos a vapor, preservando melhor os nutrientes e proporcionando texturas mais homogéneas.

Características técnicas avançadas

A air fryer MIST da Create impressiona pelas suas características técnicas. Com uma potência de 1300W, este aparelho garante um aquecimento rápido e eficiente para todos os tipos de preparações. A sua capacidade generosa de 4,2 litros permite preparar refeições para 5-6 porções de uma só vez, tornando-a ideal para famílias. Com dimensões compactas de 33,5 x 31 x 35,5 cm, ocupa pouco espaço na bancada da cozinha sem comprometer a sua funcionalidade.

Um dos pontos fortes deste modelo são os seus 6 programas automáticos, que oferecem modos pré-programados para facilitar a preparação de diversos alimentos sem necessidade de ajustes manuais. O controlo preciso da temperatura e do tempo de cozedura permite adaptar o funcionamento às necessidades específicas de cada receita, garantindo resultados consistentes.

A experiência dos utilizadores confirma a qualidade

Os utilizadores da air fryer MIST da Create têm partilhado opiniões bastante positivas. Um comprador comentou: "Uma air fryer com cesto de vidro era o que procurava devido à saúde e como é da Create é perfeita, comprei estou muito feliz." Outro utilizador acrescentou: "Uso a air fryer 4 a 5 dias por semana, está perfeita após muitas utilizações e não há riscos no cesto de vidro. A comida fica crocante e fácil de fazer."

Outros consumidores destacam a facilidade de limpeza como uma das principais vantagens: "A bandeja de vidro permite que a comida cozinhe na perfeição. A limpeza é fácil." Vários compradores também mencionam que o modelo atende perfeitamente às suas expectativas: "Funcional e intuitiva. Muito simples e fácil de utilizar."

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.