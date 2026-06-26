A air fryer mais vendida da Amazon desceu de 183€ para 111€ no Prime Day, e os recipientes são de vidro

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A Ninja é a marca de air fryers mais vendida no mundo e a CRISPi Pro é o modelo que lidera as vendas na Amazon, com 4,4 estrelas em mais de 2.900 avaliações. Durante o Prime Day, desceu de 182,96€ para 111,81€, com 39% de desconto.

O que a distingue da maioria das air fryers não é apenas o preço mas o facto de os recipientes serem de vidro, sem revestimentos antiaderentes com compostos PFAS, os mesmos que muita gente prefere evitar na cozinha. Vêm dois recipientes incluídos, um de 3,8 litros para refeições familiares e um de 1,4 litros para porções individuais, ambos próprios para máquina de lavar loiça.

Compacta, portátil e fácil de guardar

Uma das queixas mais comuns com air fryers é o espaço que ocupam na bancada. A CRISPi foi desenhada para resolver esse problema: os recipientes encaixam dentro do módulo de potência, o que permite guardá-la numa prateleira ou armário sem ocupar espaço permanente na cozinha. Com 1700W e quatro funções, fritar com ar, assar, grelhar e manter quente, cozinha um frango inteiro de 1,2 kg no recipiente grande ou uma refeição rápida no pequeno. Uma compradora que a usa há meses resume: "em dez minutos tens um peixe delicioso e muito saudável." Outra destaca o recipiente de vidro como a grande vantagem: "permite ver o ponto de cozedura sem precisar de abrir e parar a air fryer."

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O que dizem os compradores

A facilidade de limpeza é o ponto mais repetido nas avaliações. "Dá-se uma lavagem aos recipientes e pronto", conta uma utilizadora que trocou uma air fryer antiga por esta. A mesma compradora nota que "tudo tarda menos a cozinhar" e que o resultado é visivelmente melhor, com hambúrgueres mais suculentos e batatas mais estaladiças. Outro comprador confirma: "muito prático no dia a dia, o recipiente de vidro é uma grande vantagem, para mim é um dez."

Com 4,4 estrelas em mais de 2.900 avaliações e mais de 200 unidades vendidas só no último mês, a 111,81€ esta é uma das air fryers com melhor relação qualidade-preço do Prime Day.

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